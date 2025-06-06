カナダ発のボトルブランド「asobu」、6月開催の『インテリアライフスタイル2025』に出展！
株式会社フォルム
株式会社フォルム（所在地：千葉県千葉市、代表取締役：松本有）は、2025年6月18日（水）～6月20日（金）に東京ビッグサイトで開催される『インテリアライフスタイル2025』に、カナダ発のライフスタイルブランド「asobu」を出展いたします。
■ 世界中で愛される「asobu」デザインを、東京で■
「asobu」は、カナダ・モントリオール発のボトルブランド。
高品質なステンレス素材と、遊び心あふれるユニークなデザインで、世界中の日常を楽しむユーザーたちに愛されています。
今回の出展では、ブランドを象徴する人気シリーズ「Bestie（ベスティ）」の最新コレクションもお披露目予定です。
ギフト・雑貨・デザインに関心のある皆様、ぜひお気軽にasobuブースへお立ち寄りください。
■ 展示会概要■
・名称：インテリアライフスタイル2025
・会期：2025年6月18日（水）～6月20日（金）
・時間：10:00-18:00（最終日は16:30まで）
・会場：東京ビッグサイト 東展示棟
・小間番号：E4ホール／ブースNo.A010
・ご招待URL：http://mfjp-files.com/documents/ilt2025/invitation_jp.pdf
・展示会HP：https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html
＜株式会社フォルム コーポレートサイト＞
https://form.co.jp/
https://www.plus-f-shop.com/
<プラスエフ Instagram>
https://www.instagram.com/plusf_shop1/