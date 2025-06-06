カナダ発のボトルブランド「asobu」、6月開催の『インテリアライフスタイル2025』に出展！

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株式会社フォルム

株式会社フォルム（所在地：千葉県千葉市、代表取締役：松本有）は、2025年6月18日（水）～6月20日（金）に東京ビッグサイトで開催される『インテリアライフスタイル2025』に、カナダ発のライフスタイルブランド「asobu」を出展いたします。



■ 世界中で愛される「asobu」デザインを、東京で■


「asobu」は、カナダ・モントリオール発のボトルブランド。


高品質なステンレス素材と、遊び心あふれるユニークなデザインで、世界中の日常を楽しむユーザーたちに愛されています。


今回の出展では、ブランドを象徴する人気シリーズ「Bestie（ベスティ）」の最新コレクションもお披露目予定です。


ギフト・雑貨・デザインに関心のある皆様、ぜひお気軽にasobuブースへお立ち寄りください。







■ 展示会概要■


・名称：インテリアライフスタイル2025


・会期：2025年6月18日（水）～6月20日（金）


・時間：10:00-18:00（最終日は16:30まで）


・会場：東京ビッグサイト 東展示棟


・小間番号：E4ホール／ブースNo.A010


・ご招待URL：http://mfjp-files.com/documents/ilt2025/invitation_jp.pdf


・展示会HP：https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html



＜株式会社フォルム　コーポレートサイト＞


https://form.co.jp/



https://www.plus-f-shop.com/


<プラスエフ　Instagram>


https://www.instagram.com/plusf_shop1/