すみっコぐらしコレクション新シリーズ『みにっコほいくえん』のアイテムが新発売！　みにっコたちもたくさん登場し、すみっコぐらしのキャラクターたちと楽しい保育園ごっこができる！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「すみっコぐらし」よりすみっコぐらしコレクションの新シリーズとして『みにっコほいくえん』のアイテムを2025年7月上旬頃から全国の販売店やネットショップにて発売します。

すみっコぐらしのキャラクターたちと楽しい保育園ごっこができるようなかわいい新シリーズです。

すみっコたちが制服を着たり、先生になりきったりなど、みにっコたちもたくさん登場するアイテムです。

~みにっコほいくえん~

すみっコたちと

楽しいほいくえんごっこ♪

制服をきたり、先生になりきったり…

みにっコもたくさん登場する

かわいい新シリーズができました!

~イチオシ商品ピックアップ(一部)~

・てのりぬいぐるみ(各1,430円※税込):全6種

・てのりぬいぐるみセット(2,970円※税込):2個セット

・シーンぬいぐるみ(2,420円※税込)

・おきがえすみっコセット(各1,045円※税込)

・おきがえすみっコセット(1,320円※税込)

・ぶらさげぬいぐるみ(各2,200円※税込)

・ぶらさげぬいぐるみ(1,980円※税込)

・おでかけすみっコ(各2,200円※税込)

・すみコレリュック(4,290円※税込)

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.