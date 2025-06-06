「第38期竜王戦」第5局の開催地が姫路市に決定しました
姫路市
募集内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/282_1_2913275bf7d93dd97d5e0b078737ac93.jpg?v=202506061156 ]
開催日時
令和7年11月28日（金曜日）、29日（土曜日）
対局会場
姫路文学館 望景亭
将棋月間
本年11月を「将棋月間」とし、さまざまな将棋関連イベントの開催を通じてまちなかの賑わいを創出するとともに、竜王戦の開催に向けた機運の醸成を図ります。
実施イベント
・人間将棋 姫路の陣（11月1日・2日、姫路城三の丸広場）
・中国大返しツアー（11月1日・2日、岡山から姫路まで）
・市長杯（子ども将棋大会）（11月15日・16日、市民会館）
・竜王戦大盤解説会（11月29日、アクリエひめじ）
・姫路対局「勝負めしプロジェクト」
「将棋月間」の詳細につきましては、決まり次第、順次お知らせします。
「勝負めしプロジェクト」開催決定
公益社団法人姫路観光コンベンションビューローでは、第38期竜王戦七番勝負第5局姫路対局（主催：読売新聞社、日本将棋連盟）にて、藤井聡太竜王と挑戦者の棋士に提供する姫路対局「勝負めしプロジェクト」の候補メニューを募集します。
姫路市ならではの魅力的なメニューで、対局するお二人を食の面からもまちぐるみで応援します。またメニューブックを広く周知し、姫路市の食の魅力を全国に発信します。
問い合わせ先
姫路対局「勝負めしプロジェクト」事務局（JTB姫路支店内）
E-mail himeji_desk@jtb.com
※事務局の電話番号等は後日ホームページに掲載
姫路観光コンベンションビューロー窓口
観光地域イベント展開部 担当：石田・松田（TEL 079-280-8883）
E-mail hime-kanko@himeji-kanko.jp
募集内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/282_1_2913275bf7d93dd97d5e0b078737ac93.jpg?v=202506061156 ]