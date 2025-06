武蔵スカイプラス、　JAXA発　小型無人航空機ベンチャーとして初めてベンチャーキャピタル２社より資金調達を実施

武蔵スカイプラス株式会社

安全保障・防災・物流等の分野で利用される固定翼系の小型無人航空機システムを開発する、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」)発のスタートアップである武蔵スカイプラスは、Frontier Innovations 1号投資事業有限責任組合、Incubate Fund VI, L.P.、IF Everlast有限責任事業組合を共同リード投資家としてシードラウンドで総額2億の資金調達を実施しました。

- 武蔵スカイプラスについて

武蔵スカイプラスは、JAXA航空技術部門が長年研究・開発に取り組んできた、航空技術全般の成果を踏まえた小型無人航空機システムの知財・ノウハウの、社会実装を推進するJAXA発のスタートアップです。

JAXAでは、研究・技術検証用のプロトタイプとして

・UARMS(固定翼小型無人航空機)

・QTW(4発ティルトウィングVTOL機(※1))

を開発してきております。

また、小型無人航空機システムの中核となる制御計算機(FCC)や飛行計画を生成・管理する地上局ソフトウェア、さらに機体開発・運用に必要なシミュレータや支援ツール群を開発し、構成要素から統合システム開発まで一気通貫して対応できる、国内でも稀有な体制を構築しております。

更に、これらはJAXAによって独自に設計・実装された純国産のソースコードで構成されており、高度なセキュリティが求められる環境でも対応可能な信頼性を備えています。

当社は、JAXAで培われたこれらの国産の基礎技術をコアに、ユーザー要求や適用機体に応じたカスタマイズや機能追加を行い,システムを提供して参ります。

(※1)VTOL機:滑走せずに垂直に離着陸する航空機、Vertical Take Off and Landingの略称

- 資金調達の背景について

昨今の世界情勢を背景に、安全保障領域を中心に国産の無人航空機技術の重要性が増しております。今回の資金調達を通じて、よりハイスペックで各種ニーズに適合したトータルな機体及び周辺システムを開発・提供し、国産小型無人航空機システムの製品化と社会実装を一層加速して参ります。

- 投資家からのコメント

Frontier Innovations株式会社

代表取締役社長 ジェネラルパートナー 西村 竜彦 氏

武蔵スカイプラスは、JAXAベンチャーとして、15年以上にわたる研究開発の成果と知財を基に、国産かつ高信頼性の無人航空機システムの実用化に向けた技術基盤と競争優位な技術力を有しています。また、JAXA内で研究・開発をリードしてきた実績のあるメンバーを中心に構成されており、本領域において国内有数の技術的知見と推進力を兼ね備えたチームであると評価し、出資に至りました。JAXAからアンカーLP出資を受ける当社がリード投資家として、同社の事業成長と国産無人航空機技術の社会実装に向けて支援して参ります。

インキュベイトファンド株式会社

代表パートナー 本間 真彦 氏

ドローン領域は今や、物流・通信・安全保障など、国家規模の課題にとっての重要な社会インフラとなっております。

武蔵スカイプラスは、JAXAの航空技術部門の研究成果を基にしたスタートアップです。ハードウェアからソフトウェアまで、ドローンの完全国産化を自前で完結できる国内唯一のプレイヤーとして、日本のドローン領域を牽引できることを期待しております。

- 代表者からのコメント

武蔵スカイプラス株式会社

代表取締役社長 藏並 昌武

この度の出資を通じて、当社の可能性に共感いただいたことを大変嬉しく思います。

国内外でもまだまだ未踏の領域である小型固定翼系無人航空機の挑み続けるスタートアップとしてJAXAの技術成果も踏まえて、一歩先の利用分野の未来を切り拓いてまいります。

- 各社からのリリースはこちら

【JAXA】JAXAが出資するFrontier Innovations 1号投資事業有限責任組合によるJAXAベンチャーへの出資実行のお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000043170.html)

【Frontier Innovations】固定翼系の小型無人航空機システムを開発するJAXAベンチャー 武蔵スカイプラスに出資(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000159386.html)

- 求人募集について

武蔵スカイプラスでは、無人航空機システムに関する開発・運用経験および無人航空機に限らず関連技術を有するエンジニアの方などを積極的に採用しております。

詳しくは、当社までお問い合わせください。

- 武蔵スカイプラスの概要

武蔵スカイプラス株式会社

本社 : 東京都三鷹市大沢6-13-1 JAXA 調布航空宇宙センター飛行場分室 気付

代表者 : 代表取締役社長 藏並 昌武

ウェブサイト : https://musashiskyplus.com/

<本件・採用に関するお問い合わせ> Email: info@musashiskyplus.com