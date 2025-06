ぽかんとたん新テーマ『ぽかんとシンプル』の新商品が登場！　選りすぐりの人気ポーズを落とし込んだ、使いやすいシンプルなデザインのアイテム

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「ぽかんとたん」の新テーマ『ぽかんとシンプル』のアイテムを2025年7月上旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売します。

今回のテーマでは、淡い色合いに選りすぐりの人気ポーズを落とし込んだ、使いやすいシンプルなデザインのアイテムが揃っています。トレンド感のある大きめサイズのシールから、すやすやねむるぽかんとたんがかわいい“ぬいぐるみ”や“巾着”などが登場します。

~『ぽかんとシンプル』テーマ~

ぽかんとたんの使いやすい

シンプルなデザインのアイテムができました。

選りすぐりの人気のあるポーズを

落とし込んだアイテムや、

ふわふわかわいいぬいぐるみにご注目。

ちょっぴり今までの雰囲気と違う

特別なぽかんとたんをお楽しみください。

~「ぽかんとたん」プロフィール~

ぽかんとたんは、どこか抜けてるちょっぴり忘れっぽいうさぎ。

ぽかんとしちゃうことが多いけど「まぁ、いっか」。

「ぽかんとたん」のショートムービーはこちら ▽

https://youtu.be/LBcZItQCpQw

ぽかんとたんやぽかんとたんのおともだちのプロフィールはこちら ▽

https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=STH92

●商品ラインナップ

・メモパッド(各385円※税込):本文4種丁合・80枚

・シール(各275円※税込)

・ポーチ(1,980円※税込):合皮製・内ポケット付・箔押し

・マチ付巾着(770円※税込):ポリエステル・W紐タイプ・刺繍入り

・ぬいぐるみコインケース(1,980円※税込):ポリエステル・金属チェーン付

・ミニぶらさげぬいぐるみ(1,210円※税込):ボールチェーン付

・よりそいぽかんとぶらさげぬいぐるみ(各1,980円※税込):キーホルダーパーツ付

・すやすやぬいぐるみ(2,200円※税込)

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.