【経営者・CFO必見】徹底解説！スタートアップが知っておくべき補助金とエクイティファイナンスの選択肢（株式会社M&Aクラウド 共催セミナー）
開催概要
テーマ：【経営者・CFO必見】徹底解説！スタートアップが知っておくべき補助金とエクイティファイナンスの選択肢（株式会社M&Aクラウド 共催セミナー）
開催日程：2025年6月26日 (木) 16:00-17:00
場所：オンライン（Zoom）
＊お申し込みは本ページ下部から行なっていただけます。
本セミナーの見どころ
近年、スタートアップを取り巻く資金調達環境は大きく変化しています。社会課題の解決や新たな産業の創出に挑む企業が増える一方で、技術開発・設備投資・市場開拓にかかるコストが経営の大きな負担となる場面も少なくありません。こうした成長フェーズにおいて、資金調達の選択肢を正しく理解し、適切な手段を選ぶことが重要です。
本セミナーでは、スタートアップが活用できる補助金の最新情報、エクイティからの資金調達で必須のナレッジをまとめて解説します。
◆ 第1部（45分）スタートアップ向け補助金 徹底解説（株式会社Stayway）・新事業進出補助金（新市場・新規事業展開、第二創業などに対応）・成長加速化補助金（中長期の成長戦略に基づく大規模支援）・DTSU ディープテック・スタートアップ支援基金（研究開発型スタートアップ向け）・新SBIR制度加速事業（技術シーズの社会実装を後押し） ※それぞれの補助金について、対象要件、補助金額やスケジュールをわかりやすく整理・解説します。
◆ 第2部（15分）エクイティでの資金調達について（株式会社M&Aクラウド）・事業会社からエクイティで資金調達する際のポイント・「資金調達クラウド」での支援事例のご紹介
対象者
・設備投資や研究開発を計画しており、資金調達手段を検討しているスタートアップ経営者
・新規事業や第二創業などの事業拡張を検討している中小・ベンチャー企業
・自社技術の社会実装や事業化を進めるための外部資金の選択肢を知りたい方
・顧問先や投資先に対し、補助金や資金調達戦略の提案を行いたい金融機関・士業・コンサルタント
・中長期的な情報収集として知識を押さえておきたい方
セミナー概要
1.本日の解説補助金概要説明
a.新事業進出補助金
b.成長加速化補助金
c.DTSU（ディープテック・スタートアップ支援基金／ディープテック・スタートアップ支援事業）
d.新SBIR制度加速事業
2.新事業進出補助金の詳細
3.成長加速化補助金の詳細
4.DTSUの詳細
5.新SBIR制度加速事業の詳細
6.本日解説補助金の活用パターン比較
7.事業会社からエクイティで資金調達する際のポイントのご案内
8.「資金調達クラウド」での支援事例のご紹介
9.閉会のご挨拶
セミナー講師
株式会社Stayway事業開発部 マネージャー 金井幸平
早稲田大学商学部卒 教育系スタートアップ出身
2023年Staywayに参画。補助金申請支援、補助金セミナーを担当
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株式会社M&Aクラウド スタートアップファイナンス事業部 部長 井上隼吾
株式会社M&Aクラウド スタートアップファイナンス事業部 資金調達クラウド部 部長 井上隼吾
りそな銀行出身（在籍5年半）。法人営業として、親族内承継を中心とした事業承継案件を担当。 りそなキャピタル出身（在籍1年3ヵ月）。スタートアップ投資や事業承継投資を担当。 2022年M&Aクラウドに参画し、スタートアップ企業の資金調達アドバイザーに従事。
※当セミナーは株式会社M&Aクラウドとの共催セミナーです。
セミナーのお申し込みはこちら
https://biz.stayway.jp/hojyo_news/54509/
「補助金クラウド」シリーズについて
「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。
詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。
「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/
株式会社Staywayについて
Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。
また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（ https://stayway.co.jp/news/681/ ）
■社 名：株式会社 Stayway
■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関
■設立日： 2017年7月7日
■URL：https://stayway.co.jp/
■拠点：
大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F
東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町
仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス
名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内
福岡支社：福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内
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岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F
■事業内容：
１.中小企業DX・補助金DX事業
２.プロフェッショナル×DX事業（テクノロジー、会計、M&A）
３.地方創生事業
■主な運営サービス：
１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ
https://www.hojyokincloud.jp/
補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】
https://www.hojyokincloud.jp/esg/
補助金クラウド for Bank【金融機関向け】
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
補助金クラウド for Sales【法人営業向け】
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）
２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/