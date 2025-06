『メジャスピ』をプレーして投票権を得よう！「MLBオールスターファン投票」連動イベント開催中！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』(以下、『メジャスピ』)において、MLB(Major League Baseball)との連動企画「MLBオールスター投票」を開催中です。

本企画は、毎年7月に開催される「MLBオールスターゲーム」のスターター選手を決める、「オールスターファン投票」との連動企画です。第1フェーズ(6月4日~6月26日)の投票期間において、通常1日5回投票できるところ、『メジャスピ』をプレーすることで追加の1票を獲得でき、合計で1日最大6回投票できるようになります。

また、ゲーム内の投票画面を確認することで、選手のスカウトに使用できる「ダイヤ」や「プレミアム契約書」などのイベント報酬がもらえます。『メジャスピ』を通じてMLBをさらに楽しみましょう!

今年度の「オールスターファン投票」では、第1フェーズ(6月4日~6月6日)と第2フェーズ(6月30日~7月2日)の2段階の投票期間を経て、スターターとなる選手が決定されます。第1フェーズでは、各リーグの各ポジションで投票数が最も多い2名(外野手は上位6名)が第2フェーズへ進出。ポジションに関わらず、各リーグで最も多く投票を獲得した選手は、「MLBオールスターゲーム」のスターターとなることがのその時点で決定し、第2フェーズをスキップすることができます。

第2フェーズに進出した選手の中で再度投票数を競い、各ポジションの投票数1位の選手が「MLBオールスターゲーム」のスターターとなります。(第1フェーズでの投票数はリセットされます。)

両チームの投手と控え選手(各チーム計23名)は、選手投票の結果とコミッショナー事務局による選考を組み合わせた形で決定されます。

※日付はアメリカ現地時間です。

※イベント内容は予告なく変更となる可能性があります。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

~モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』とは~

臨場感あふれる試合シーンと、モバイルゲームに最適化した手軽な操作感が魅力の、MLBモバイルゲームです。本作の“カバーアスリート”である大谷翔平選手をはじめ、全30球団とそのホーム球場、および実在選手たちをリアルなグラフィックで搭載。プレーヤーは、選手を収集・育成して最強のチームを作り、ライバルとの対戦を楽しめます。試合は、スキマ時間にぴったりなハイライトシーンのみプレーする形式から、じっくり遊べる全打席プレー形式まで、好みに合わせた選択が可能。カジュアルな対戦も本格的な対戦も、好きなときにMLBを体感できるのが特徴です。

公式サイト:https://www.konami.com/games/mps/jp/ja/

公式X:@MLBPS_JP

==============================================

<タイトル>eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT(よみ:イーベースボール エムエルビー プロ スピリット)

<メーカー>KONAMI

<配信日>2024年10月23日(水)

<ジャンル>野球・アクション

<メーカー希望小売価格>基本プレー無料(アイテム課金制)

<配信国・地域>アメリカ、オーストラリア、カナダ、コロンビア、台湾、ドミニカ共和国、日本、パナマ、ベネズエラ、メキシコ

<対応言語>日本語、英語、スペイン語、中国語(繁体字)

<対応OS>Android, iOS

<権利表記>

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit www.MLBPLAYERS.com the Players Choice on the web. Getty Images All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment

<読者様お問合せ先>お客様相談室 TEL:0570-086-573 ※平日:10:00~18:00 (休み:土日祝日)

==============================================

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。