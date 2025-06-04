【岡山大学】2025年度第3回スポーツ講座「スポーツから学ぶ人間力」〔6/25,水 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 6月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。



今回、第3回となるスポーツ講座「スポーツから学ぶ人間力」を2025年6月25日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。





ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【日 時】

2025年 6月 25日（水）18:30～20:00



【場 所】

岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html



【講 師】

坂本直子 氏

（オリンピック女子マラソン元日本代表）



【概 要】

インターハイ（高校総体）に出場できなかった選手がオリンピックに出場するまでの過程や、スポーツをすることで養われる『人間力』について語ります。



【対象者】

どなたでもご参加いただけます



【申込方法】

事前申込不要



【参加費】

無 料

【ポスター】

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/shien/wp-content/uploads/sites/11/2024/12/69080638e0f2ea3495f1254794482db1.pdf

◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学教育推進機構 スポーツ支援室

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/shien/sports/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7181

E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3615.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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