西埼玉エリア最大級の大型商業施設に「GiGOビバモール埼玉大井」2025年6月6日(金)10時 オープン！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩、以下「当社」)は、埼玉県ふじみ野市の大型商業施設「ビバモール埼玉大井」に2025年6月6日(金)、「GiGOビバモール埼玉大井」をオープンいたします。

いろんなゲームが楽しめる!「キッズマーケット」も備えた「GiGOビバモール埼玉大井」

「ビバモール埼玉大井」は、大型ホームセンター「スーパービバホーム」とスーパー「イトーヨーカドー」を核店舗とし日用品店、飲食店、歯科クリニックなど多彩な13のサービス店舗が集結した西埼玉地域最大級の総合ショッピングセンターです。2000台分の駐車場も用意されており日常の買い物から週末のお出かけまで、多様なニーズに応える利便性の高い商業施設です。

GiGOビバモール埼玉大井が位置する「プラザ棟」2階には、アパレル、100円ショップなどの多様な店舗が並び、買い物やくつろぎの時間を楽しめる空間が広がっています。

その一角にオープンする「GiGOビバモール埼玉大井」は、GiGOブルーで統一した366坪の開放的な店内に、クレーンゲームはもちろん、メダルゲーム、音楽ゲーム、キッズゲームなど、多彩なジャンルのゲームをラインナップ。さらに、ゲームで遊んでポイントを貯め、お菓子などと交換できる「キッズマーケット」を設けるなど、幅広い世代が楽しめるアミューズメント施設となっています。

「GiGOビバモール埼玉大井」概要

●住所:埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡1-3-15 2階

●アクセス:東武東上線「上福岡駅」西口より徒歩20分

平面駐車場1,430台、屋上駐車場570台

●営業時間:10:00~21:00

●営業面積:366坪

●設置台数:合計198台

クレーンゲーム/104台、メダルゲーム/31台、体感ゲーム/15台、音楽ゲーム/12台

ビデオ大型マス/15台、キッズゲーム機/6台、プリントシール機/2台、その他/13台

●店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/am/saitamaooi/

●店舗X:https://x.com/GiGO_Saitamaooi

●電子マネー:非対応

●GiGOアプリ:スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html

オープン記念プレゼントキャンペーン

■店舗でGiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

オープンを記念して、「GiGOビバモール埼玉大井」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。