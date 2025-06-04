「少女革命計画」より、罪十罰 6thシングル「SURVIVAL」MV公開！
illust:miya*ki
KAMITSUBAKI STUDIO発プロジェクト「少女革命計画」より、罪十罰（つみとばつ）の6thシングル「SURVIVAL」を2025年6月4日(水)にリリースしました。
本楽曲のオリジナルMVを2025年6月4日(水)19:00より少女革命計画公式YouTubeチャンネルにて公開中です。
■罪十罰「SURVIVAL」MV
https://youtu.be/UEa0l51Z5tA
■Vシンガーユニット・罪十罰の6thシングルは心世紀デビュー曲「フェイクナイト・シンデレラ」を手がけた矢野達也氏が楽曲提供
罪十罰はKAMITSUBAKI STUDIOが手がける音楽×物語の新レーベル・少女革命計画から誕生したバーチャルシンガーユニットです。
氷夏至・美古途・夕凪機の3人による、アグレッシブなダンスチューンを中心とした楽曲を発信しています。
昨年8月に開催されたライブ「KAMITSUBAKI FES ’24」でデビューし、精力的な楽曲リリースを続けている罪十罰が待望の6thシングル「SURVIVAL」をリリースいたしました。
作詞、作編曲は心世紀のデビュー曲「フェイクナイト・シンデレラ」も手がけた矢野達也氏が担当。
愛も痛みも引き連れて、闇の中で踊り明かす。
破壊と再生の狭間で生まれる、罪深くも美しい楽曲に仕上がっています。
■罪十罰「SURVIVAL」楽曲情報
2025年6月4日(水)リリース
作詞：矢野達也
作編曲：矢野達也
歌：罪十罰（氷夏至, 美古途, 夕凪機）
Recording Engineer：山重拓太郎
Mixing Engineer：渡辺諒
■配信＆ストリーミング
https://zula.link-map.jp/links/SURVIVAL
■ミュージックビデオ
2025年6月4日(水) 19:00公開
https://youtu.be/UEa0l51Z5tA
illust：miya*ki
director：Yazhirushi (PHASE STUDIO)
movie：八重幸 (PHASE STUDIO)
design：.MP
Supervision：Yazhirushi (PHASE STUDIO)
■少女革命計画 ライブ情報
KAMITSUBAKI WARS 2025 神椿川崎戦線 少女革命計画 1st LIVE/第一幕『改変』
KAMITSUBAKI STUDIOがおくる音楽×物語の新レーベル「少女革命計画」が初の単独公演を開催！
リアルとバーチャル２つの姿を持つXtuberユニット「心世紀（しんせいき）」とバーチャルシンガーユニット「罪十罰（つみとばつ）」が奏でる、少女たちの“分岐点”となる公演を目撃せよ。
開催日：2025年7月11日(金) 17:30 開場 / 18:30 開演
会場：CLUB CITTA'
■配信チケット販売ページ
https://zan-live.com/live/detail/10584
※配信チケット販売中。
※会場チケットは完売となっています。
■罪十罰（つみとばつ） アーティストプロフィール
仮想世界に響く歌声で罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン
遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。
●美古途（みこと） 左
X(旧Twitter)：https://x.com/mikoto_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1GH6W6CzBUCR_3oHegiBGw
●夕凪機（ゆうなぎ） 中央
X(旧Twitter)：https://x.com/yunagi_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9tOWVNzMaXDD5SxKP1zAug
●氷夏至（ひなげし） 右
X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTZyqEU7dSXbc4b-NBolgMg
■少女革命計画 公式Webサイト・SNS
公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/
公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj
■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。
公式サイト：https://kamitsubaki.jp/
（運営：株式会社THINKR[https://thinkr.jp/] ）