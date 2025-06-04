「少女革命計画」より、罪十罰 6thシングル「SURVIVAL」MV公開！

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株式会社THINKR

illust:miya*ki

　KAMITSUBAKI STUDIO発プロジェクト「少女革命計画」より、罪十罰（つみとばつ）の6thシングル「SURVIVAL」を2025年6月4日(水)にリリースしました。


　本楽曲のオリジナルMVを2025年6月4日(水)19:00より少女革命計画公式YouTubeチャンネルにて公開中です。


■罪十罰「SURVIVAL」MV

https://youtu.be/UEa0l51Z5tA


■Vシンガーユニット・罪十罰の6thシングルは心世紀デビュー曲「フェイクナイト・シンデレラ」を手がけた矢野達也氏が楽曲提供

　罪十罰はKAMITSUBAKI STUDIOが手がける音楽×物語の新レーベル・少女革命計画から誕生したバーチャルシンガーユニットです。


　氷夏至・美古途・夕凪機の3人による、アグレッシブなダンスチューンを中心とした楽曲を発信しています。


　昨年8月に開催されたライブ「KAMITSUBAKI FES ’24」でデビューし、精力的な楽曲リリースを続けている罪十罰が待望の6thシングル「SURVIVAL」をリリースいたしました。



　作詞、作編曲は心世紀のデビュー曲「フェイクナイト・シンデレラ」も手がけた矢野達也氏が担当。


　愛も痛みも引き連れて、闇の中で踊り明かす。


破壊と再生の狭間で生まれる、罪深くも美しい楽曲に仕上がっています。


■罪十罰「SURVIVAL」楽曲情報



2025年6月4日(水)リリース



作詞：矢野達也


作編曲：矢野達也


歌：罪十罰（氷夏至, 美古途, 夕凪機）



Recording Engineer：山重拓太郎


Mixing Engineer：渡辺諒


■配信＆ストリーミング

https://zula.link-map.jp/links/SURVIVAL


■ミュージックビデオ


2025年6月4日(水) 19:00公開


https://youtu.be/UEa0l51Z5tA



illust：miya*ki


director：Yazhirushi (PHASE STUDIO)


movie：八重幸 (PHASE STUDIO)


design：.MP



Supervision：Yazhirushi (PHASE STUDIO)


■少女革命計画 ライブ情報



KAMITSUBAKI WARS 2025 神椿川崎戦線 少女革命計画 1st LIVE/第一幕『改変』

KAMITSUBAKI STUDIOがおくる音楽×物語の新レーベル「少女革命計画」が初の単独公演を開催！


リアルとバーチャル２つの姿を持つXtuberユニット「心世紀（しんせいき）」とバーチャルシンガーユニット「罪十罰（つみとばつ）」が奏でる、少女たちの“分岐点”となる公演を目撃せよ。



開催日：2025年7月11日(金)　17:30 開場 / 18:30 開演


会場：CLUB CITTA'


■配信チケット販売ページ

https://zan-live.com/live/detail/10584


※配信チケット販売中。


※会場チケットは完売となっています。


■罪十罰（つみとばつ）　アーティストプロフィール



仮想世界に響く歌声で罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン



遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。



●美古途（みこと）　左


X(旧Twitter)：https://x.com/mikoto_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1GH6W6CzBUCR_3oHegiBGw



●夕凪機（ゆうなぎ）　中央


X(旧Twitter)：https://x.com/yunagi_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9tOWVNzMaXDD5SxKP1zAug



●氷夏至（ひなげし）　右


X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTZyqEU7dSXbc4b-NBolgMg


■少女革命計画　公式Webサイト・SNS

公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/


公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj


■KAMITSUBAKI STUDIOについて



次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。


バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト：https://kamitsubaki.jp/


（運営：株式会社THINKR[https://thinkr.jp/] ）