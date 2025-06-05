【ホテルインディゴ東京渋谷】渋谷の絶景を一望できるテラスでAperolを満喫　「Spritz in the City」を夏季限定で開催

道玄坂ホテルマネジメント株式会社

クリエイティビティを刺激し、渋谷カルチャーを体現するライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ東京渋谷」（東京都渋谷区道玄坂、総支配人：レベッカ・ソーン）は、6月11日（水）～9月30日（火）までの夏季限定で、イタリア生まれのオレンジ・ハーブリキュールAperolの世界観に浸れる「Spritz in the City」を、11階オールデイダイニング「Gallery 11（ギャラリーイレブン）」にて開催することをお知らせいたします。

※6月11日が雨天の場合、開始日が変更になる可能性がございます。

Aperolはオレンジの爽やかな甘さと、ハーブ由来のわずかな苦みが特徴の世界No.1*リキュール。Aperolに辛口スパークリングワインを加えた代表的なカクテルAperol Spritzは、イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国、アメリカ、オーストラリアなど世界中で人気です。カクテルを思う存分愉しんでいただきたく、「Spritz in the City」開催期間中、テラスを特別デコレーションで装飾いたします。

*IWSR2024データフレーバースピリッツカテゴリー販売量。

唯一無二のフォトスポットで、あなただけのメモラブルな写真を

テラスには3ヵ所のフォトスポットを予定しております。

■Aperolチェア

腰かけていただき、ご友人やお仲間とのグループショットにもおすすめのビッグチェア。夏の日差しを感じる鮮やかなオレンジカラーで、夏気分を一気に盛り上げます。

■Aperolライトボトル

2mを超える大きなAperolボトルが、テラスからの夜景をさらにアップグレードさせます。渋谷のパノラマビューと合わせて写真を撮れば、渋谷の夏の思い出をさらに昇華させることができます。

■Aperolワゴン

フォルムが可愛らしいAperolワゴンとともに、カクテル片手に撮影するのもおすすめです。開放的なテラスで渋谷の街並みとともに切り取った1枚は、忘れられない夏の思い出に。

＜「Spritz in the City」概要＞

■開催日時：2025年6月11日（水）18:00～9月30日（火）

■場所：ホテルインディゴ東京渋谷11階 オールデイダイニング「Gallery 11」テラス

■料金：Aperol Spritz1杯 1,540円（消費税込・サービス料別）

※6月11日が雨天の場合、開始日が変更となる可能性がございますので予めご了承ください。

※開催期間中、天候や貸切イベント等の影響でテラスへのご案内が難しい場合もございます。

＜CAMPARI JAPAN株式会社概要＞

CAMPARI JAPAN株式会社は、50を超えるプレミアムブランドとスーパープレミアムブランドのポートフォリオを持ち、グローバルに展開するスピリッツ業界の主要企業です。

CAMPARI GROUPの主要戦略ブランドは、WILD TURKEY、THE GLEN GRANT、APEROL、CAMPARIなどがあります。

CAMPARI GROUPは1860年に設立され、今日ではプレミアムスピリッツ業界で6番目に大きなプレーヤーとなりました。ヨーロッパやアメリカを筆頭にグローバルな流通網を持ち、190を超える国々でビジネスを展開しています。

公式ウェブサイト：https://camparijapan.com/

Gallery 11概要：

正式名称：Gallery 11（ギャラリー イレブン）

オープン日：2023年8月29日（火）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 ホテルインディゴ東京渋谷11階

WEBサイト：https://gallery11.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/Gallery11shibuya/(https://www.instagram.com/gallery11shibuya/)

Facebook：https://www.facebook.com/Gallery11shibuya

ロゴ：

ホテル概要：

正式名称：ホテルインディゴ東京渋谷

総支配人：レベッカ ソーン

開業日：2023年8月29日（火）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12

客室：272室（13階～28階）

設備：3階：カフェ、11階：レストラン/バー/テラス、12階：ホテルレセプション、ジム

公式サイト：https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/shibuyaku/hndsh/hoteldetail

Instagram：https://www.instagram.com/hotelindigotokyoshibuya/

Facebook：https://www.facebook.com/HotelIndigoTokyoShibuya

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイル・ブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイト www.hotelindigo.com(https://www.hotelindigo.com/hotels/jp/ja/reservation) その他SNSサイト www.facebook.com/Hotel.Indigo(https://www.facebook.com/hotelindigo/), www.instagram.com/hotelindigo.(https://www.instagram.com/hotelindigo) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)- プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ホテルズ (https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)- スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/jp/ja/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2024年12月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation(https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan)