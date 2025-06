『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』　イベント「みんなで秘境探索！＜遠方の硬貨＞」に新報酬を手に入れるチャンス！

株式会社カプコン新たに追加された「カムラネコノ装束2」などを入手するチャンスです!

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、2025年6月4日(水)より開催されているイベント「みんなで秘境探索!<遠方の硬貨>」において、追加された報酬が入手できるようになりました!

■イベント「みんなで秘境探索!<遠方の硬貨>」に新報酬が追加!

2025年6月4日(水)より、イベント「みんなで秘境探索!<遠方の硬貨>」が配信開始。

フレンドを誘ってイベントに参加し、新報酬を含むレアな衣装と交換できる「遠方の硬貨」を手に入れよう!

秘境の位置は共通になっているので、どこを掘るかフレンドと相談して楽しむことも可能です!

【イベント報酬】イベント報酬イメージイベント報酬一覧【開催期間】

2025年6月4日(水)11:00~2025年6月9日(月)11:00

■コラボイベント「サンリオキャラクターズ 進出!?クロミハウス」開催中!

2025年6月8日(日)11:00まで、コラボイベント「サンリオキャラクターズ 進出!?クロミハウス」が配信中!

イベントに参加してマイホーム島用の建物「クロミハウス」やアバター用の体衣装「クロミの服」などの豪華な報酬を獲得しよう!

【サンリオキャラクターズ コラボPV】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=x7rGTsvToSY ]【イベント報酬】イベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」(税込760円)の購入が必要になります。

【開催期間】

2025年5月29日(木)11:00~2025年6月8日(日)11:00

■「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」を配布中!

本日2025年6月19日(木)まで、「クロミTシャツ2」や「ハローキティTシャツ2」を含むログインボーナスを配布中!

ログインボーナス【配布期間】

2025年5月29日(木)11:00~2025年6月19日(木)11:00

※「ハローキティTシャツ2」を入手するには3日間、「クロミTシャツ2」を入手するには7日間ログインする必要があります。

■「サンリオキャラクターズ」コラボ開催記念リポストキャンペーンを開催!

「サンリオキャラクターズ」コラボの開催を記念して、抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを開催中!

【キャンペーン概要】

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2025年5月28日(水)11:00~2025年6月26日(木)11:00

【キャンペーン特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20250528_01.html

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場!

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ3パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ!

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう!

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]

タイトル名:モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル:マッチ3パズル

対応機種:スマートフォン(iOS / Android)

配信日:好評配信中

アクセス方法:

