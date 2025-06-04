ダウンロード版ゲームが最大78％OFFとなるセールが開催中！『スーパーロボット大戦30』は最大62%OFF！

写真拡大 (全2枚)

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ドラゴンボール ゼノバース２』や『スーパーロボット大戦30』など、合計70タイトル以上がセールラインナップに登場。


この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


公式HPはこちら :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【PlayStation Store】


■セール期間：2025年6月4日（水）～2025年6月18日（水）


【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】



『ドラゴンボール ゼノバース２アルティメットエディション』


販売価格：9,900円（税込）【30％OFF】セール販売価格：6,930円（税込）



『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』


販売価格：6,490円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：4,867円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション』


販売価格：\18,150円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：6,897円（税込）



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』


販売価格：3,850円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：2,310円（税込）



『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』


販売価格：11,000円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円（税込）



『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）



『GUNDAM VERSUS』


販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）


など



セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/




【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年6月4日（水）～ 2025年6月29日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch』


販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『ONE PIECE 海賊無双4』


販売価格：4,400円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）



『スーパーロボット大戦T』


販売価格：9,460円（税込）⇒【57％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）



『塊魂アンコール』


販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/



家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！


LINE公式アカウントがオープン


家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。　お買い得情報をお見逃しなく！


ご登録はこちらから： :
https://lin.ee/7O1en1M




■権利表記：


『スーパーロボット大戦30』


(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST


(C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC


(C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T


(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY


(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』


(C)創通・サンライズ



『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN』


ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ドラゴンボール ゼノバース２』


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.




※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。