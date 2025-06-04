ダウンロード版ゲームが最大78％OFFとなるセールが開催中！『スーパーロボット大戦30』は最大62%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ドラゴンボール ゼノバース２』や『スーパーロボット大戦30』など、合計70タイトル以上がセールラインナップに登場。
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
公式HPはこちら :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年6月4日（水）～2025年6月18日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ドラゴンボール ゼノバース２アルティメットエディション』
販売価格：9,900円（税込）【30％OFF】セール販売価格：6,930円（税込）
『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』
販売価格：6,490円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：4,867円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション』
販売価格：\18,150円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：6,897円（税込）
『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』
販売価格：3,850円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：2,310円（税込）
『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円（税込）
『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
『GUNDAM VERSUS』
販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年6月4日（水）～ 2025年6月29日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『ONE PIECE 海賊無双4』
販売価格：4,400円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
『スーパーロボット大戦T』
販売価格：9,460円（税込）⇒【57％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
『塊魂アンコール』
販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！
LINE公式アカウントがオープン
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。 お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちらから： :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『スーパーロボット大戦30』
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST
(C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC
(C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T
(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY
(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP
『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』
(C)創通・サンライズ
『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN』
ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボール ゼノバース２』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。