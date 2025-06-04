ROOT CO.アウトドアアパレル 新作「STRETCH UTILITY T-Shirts」を含むトップス・ボトムス計9パターン、2025年春夏ラインナップが入荷
アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、各種アパレルウェアの2025年春夏ラインをラインナップに取り揃えました。
PLAY STRETCH UTILITY T-Shirts・PLAY STRETCH WATERSIDE Shorts
「バックポケットTシャツ」シリーズの新作として、胸ポケットを省いたミニマルなTシャツと、七分袖＆胸元切り替えデザインが特徴のフットボールTシャツの全4型を展開。
さらに、ボディサイドにシームポケットを配したワイドシルエットのナイロンTシャツもラインインしました。
また、ボトムスにはギアループ＆収容力大の8ポケット搭載が特徴の水陸2タイプのアウトドアショーツが再入荷し、新色「ネイビー」と2種のカモフラージュ柄を採用した「Military Edition」が新たに加わります。
【ROOT CO. 2025S/S アパレルラインナップ】
・PLAY UTILITY BACK POCKET Plain T-Shirts
・PLAY UTILITY BACK POCKET Long Sleeve Plain T-Shirts
・PLAY UTILITY BACK POCKET Football Logo T-Shirts
・PLAY UTILITY BACK POCKET Football T-Shirts
・PLAY STRETCH UTILITY T-Shirts
・PLAY STRETCH UTILITY Shorts（Military Edition)
・PLAY STRETCH WATERSIDE Shorts（Military Edition）
・PLAY STRETCH UTILITY Shorts ※再入荷/ネイビー追加
・PLAY STRETCH WATERSIDE Shorts ※再入荷/ネイビー追加
2025S/Sアパレルラインナップ一覧 :
https://www.rootco-shop.jp/c/catalog/2025ssapparel
PLAY STRETCH UTILITY T-Shirts・PLAY STRETCH WATERSIDE Shorts（ネイビー）
PLAY UTILITY BACK POCKET Plain T-Shirts
PLAY UTILITY BACK POCKET Long Sleeve Plain T-Shirts
PLAY UTILITY BACK POCKET Football Logo T-Shirts
PLAY STRETCH UTILITY Shorts（Military Edition)
◆販売サイト
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP
・ROOT CO.楽天市場店
・ROOT CO.Amazonストア
・ ROOT CO. 2025 S/Sラインナップ
商品名：PLAY UTILITY BACK POCKET Plain T-Shirts
販売価格：3,850円（税込）
展開カラー：ブラック・ホワイト・グレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/pubtp-457
商品名：PLAY UTILITY BACK POCKET Long Sleeve Plain T-Shirts
販売価格：4,840円（税込）
展開カラー：ブラック・ホワイト・グレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/publp-457
商品名：PLAY UTILITY BACK POCKET Football Logo T-Shirts
販売価格：5,500円（税込）
展開カラー：ブラック・ホワイト・グレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/tshirts/pubfl-456
商品名：PLAY UTILITY BACK POCKET Football T-Shirts
販売価格：4,950円（税込）
展開カラー：ブラック・ホワイト・グレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/tshirts/pubft-456
商品名：PLAY STRETCH UTILITY T-Shirts
販売価格：8,800円（税込）
展開カラー：ネイビー・ブラック・カーキ・チャコールグレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/psut-456
商品名：PLAY STRETCH UTILITY Shorts（Military Edition)
販売価格：8,800円（税込）
展開カラー：マルチカム・リアルツリー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psus-457
商品名：PLAY STRETCH WATERSIDE Shorts（Military Edition）
販売価格：8,800円（税込）
展開カラー：マルチカム・リアルツリー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psws-457
商品名：PLAY STRETCH UTILITY Shorts
販売価格：8,800円（税込）
展開カラー：ネイビー（新色）
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psws-4564
再入荷：ブラック・カーキ・チャコールグレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psus-458
商品名：PLAY STRETCH WATERSIDE Shorts
販売価格：8,800円（税込）
展開カラー：ネイビー（新色）
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psws-457(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psws-4564)
再入荷：ブラック・カーキ・チャコールグレー
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/psws-458
【ROOT CO.について】
「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。
【ROOT株式会社 概要】
会社名 ： ROOT株式会社
設立 ： 2016年8月
代表者 ： 代表取締役 三尋木 準
所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE
事業内容 ： モバイルアクセサリー及び雑貨の販売
【お問い合わせ】
TEL：0460-83-8634
MAIL：info@root-co.net