UV除菌と吸引力、ダブルでパワーアップしたコードレスUVふとんクリーナー 『レイコップ RS5』6月5日発売

レイコップ株式会社医師が導くさらなる進化。UV除菌と吸引力、ダブルでパワーアップ。 コードレスUVふとんクリーナー 『レイコップ RS5』- 「UV」+「たたき」+「吸引」で、99.9% UV除菌*1・ウイルス除去*2・ダニ除去*3- LEDでさらに進化したUV除菌*1とシリーズ*4 No.1 高速回転たたきブラシ- 可動式ヘッド × 人間工学ハンドル- 4重フィルター構造で空気まで清潔にする新型ダストボックス- 大容量バッテリー × コードレス- コンパクトな自立収納設計



パワーアップした!コードレス UVふとんクリーナー「レイコップ RS5」

「病気を治すより予防することこそ医師の使命である」この理念のもと、レイコップは誕生しました。医師の想いから開発されたふとんクリーナー「レイコップ」や、快適なライフスタイルづくりをサポートする製品を販売してまいりました。

最新モデルとなるレイコップ「RS5」は4重フィルター構造で空気まで清潔にする新型ダストボックスを搭載し、LEDやたたきブラシがさらにパワーアップして新登場します。より多くの方に清潔で快適な睡眠環境を提供し、健康的な暮らしに貢献してまいります。

コードレス UVふとんクリーナー レイコップ RS5の紹介

特長(1): 「UV」+「たたき」+「吸引」で、99.9% UV*1・ウイルス除菌*2・ダニ除去*3

●レイコップだけの独自技術「光クリーンメカニズム」

UV照射で除菌・ウイルス除去し、たたきブラシと強力吸引でダニ・アレルゲンも99.9%以上除去。健康的な睡眠環境を整えます。

光クリーンメカニズム

・UV除菌 99.9%*1

・ウイルス除去 99.9%*2

・ダニ除去 99.9%*3

特長(2): LEDでさらに進化したUV除菌*1とシリーズ*4 No.1 高速回転たたきブラシ

レイコップ RS5は、エントリーモデル*5と比較して除菌パワーが125%アップ。

従来のUVランプに比べて6倍以上寿命が長いUVLEDを採用し、ランプ交換なしで長く使用可能になりました。

UV LED

シリーズ*4 No.1のパワフルな高速回転たたきブラシ(115,000回/分)と、高品質・高耐性なBLDCモーター(14,000Pa)で、高効率かつパワフルな性能を実現。布団の奥からダニのフンや死骸を含むハウスダストをたたき出します。

パワーアップした「たたきブラシ」高速回転たたきブラシ(115,000回/分)

高速回転たたきブラシで取りにくい髪やペットの⽑までしっかり絡め取ります。

ゴミの取り残しもストレスもなく掃除ができます。ペットを飼っている方におすすめです。

特長(3):可動式ヘッド × 人間工学ハンドル

スムーズな操作性で隅々まで逃さず簡単キレイ。

可動式ヘッドと人間工学に基づいたハンドルにより、スムーズな操作性を実現。

コンパクト軽量設計ながら1ストロークで一気に遠くまで届き掃除がラクになりました。

1ストローク140cm可動範囲90度

特長(4):4重フィルター構造で空気まで清潔にする新型ダストボックス

排気・ゴミ捨て・メンテナンスまで考えた安心設計。

4重フィルター構造

●クリーン排気

マイクロHEPAフィルターを搭載し0.3μmの超微細なホコリも99.9%以上キャッチして清潔で安全な空気だけを排出します。

クリーン排気

●簡単クイックゴミ捨て

ワンタッチでゴミ捨て可能なダストボックスと

使い捨てフィルターを採用し、手を汚さずゴミ捨てが可能になりました。

※ 製品本体には使い捨てフィルターが15枚付属されています。

簡単クイックゴミ捨て

●簡単メンテナンス

工具なしでブラシカバーが開き、簡単にブラシを

メンテナンスすることができます。

ダストボックス部分は丸ごと水洗い可能。

※ HEPAフィルター水洗い不可

簡単メンテナンス

特長(5):大容量バッテリー × コードレス

コードレスで家中すみずみまで清潔に。コンセントを気にせず自由自在に連続掃除が可能。

大容量バッテリーで、時間を気にせず自分のペースでお掃除でき、バッテリー切れのストレスを軽減します(標準モード40分/パワーモード20分)。

コードレスで家中すみずみまで清潔に

●一目で分かるバッテリー表示

標準モードで40分使用可能。

使用中もバッテリー残量をライトで

確認できるので安心です。

安心バッテリー表示

●便利なUSB充電式

場所・機器を選ばず、どこでも充電が可能です。

※充電アダプター、充電ケーブル(USB TypeC)付属

USB TypeC

特長(6):コンパクトな自立収納

収納も掃除もコンパクトでさらに使いやすくなりました。

自立型デザインだから、お部屋のどこでもすっきり収納することができ、掃除したいときにパッと持ち上げて、掃除途中でもスッと置くことができます。

お部屋のどこでもすっきり収納

●1本指で持てる軽量ボディ

従来のコードレスモデル(RS4-100)より160g軽量。

シリーズ*4史上最軽量1.26kgを実現。

手軽に扱えることで日々の掃除の負担を軽減し、清潔な環境づくりをサポートします。

本体重量1.26kg

【使用シーン】

ふとん以外のファブリックにもご利用いただけ、

様々なシーンで活躍します。

部屋中のファブリックに対応

英国アレルギー協会認証マーク

英国アレルギー協会認証マーク取得

英国アレルギー協会の『認証マーク』が付いている製品は、アレルギーや喘息に悩む方のために、アレルゲンを効果的に削減・除去できることが科学的に証明されているか、またはアレルゲンや化学物質の含有量が有意に少ないと認められていることを示します。

コードレス UVふとんクリーナー レイコップRS5 商品ページ

https://www.raycop.co.jp/pages/product-rs5



<製品仕様>

商品名 :コードレスUVふとんクリーナー 「レイコップ RS5」

型番 :RS5

EANコード :4570134190503

カラー :ホワイト

本体重量 :1.26kg

本体サイズ(mm) :幅200×長さ465×高さ185

ブラシたたき回数 :毎分115,000回

吸引力 :14,000Pa

連続使用時間 :標準モード約40分 *6.

パワーモード:約20分 *6.

バッテリー :DC 14.8V, 2000mAh

*1 【UV除菌】Guangzhou Institute of Microbiology Group 調べ 報告書NO:KJ2025000491E(2025/3/10)

*2 【 ウイルス除去】Guangzhou Institute of Microbiology Group 調べ 報告書NO:KJ2025001034E(2025/4/22)

*3 【ダニ除去】Guangzhou Institute of Microbiology Group 調べ 報告書NO:KJ2025000490E(2025/3/10)

*4 レイコップ コードレスRSシリーズ

*5 レイコップRenny(レニー)RJS2-100

*6 使用環境によって稼働時間が異なる場合があります。



レイコップ株式会社(Raycop Inc.)について

医師の想いから始まった「レイコップ」は、2012年2月からふとんクリーナーとしての販売を開始し、累計800万台以上の出荷実績があります。

レイコップのミッションは、お客様が製品を気軽に、そして自然に使う中で、

気づかぬうちにご家庭がより快適に、より健やかになるようサポートすることです。

おかげさまで、レイコップは多くのお客様にご支持をいただいております。

その期待に応えるべくこれからも高性能かつ洗練されたデザインを追求し、

健康家電のリーディングブランドとして、皆さまの快適なライフスタイルづくりに貢献し続けます。

レイコップ公式サイト・オンラインストア : https://www.raycop.co.jp

レイコップ公式Amazon店 : https://amazon.co.jp/raycop_japan

レイコップ公式楽天市場店 : https://www.rakuten.ne.jp/gold/raycop/

レイコップ公式Yahoo!ショッピング : https://store.shopping.yahoo.co.jp/raycop/

レイコップYouTube : https://www.youtube.com/user/raycopjp

Dr. MiCHAEL公式サイト・オンラインストア: https://www.drmichael.jp/

【一般のお客様からのお問い合わせ】

レイコップお客様サポートセンター

TEL:0120-363612

(平日午前9:00~午後5:30 土日祝日、年末年始を除く)