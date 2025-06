IVE・レイら韓国芸能界きっての愛犬家が,“世界にたった1つの犬幼稚園”の先生に就任！『家を出たら、贅沢～犬幼稚園～』第1話は「ABEMA」にて無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、韓国の新バラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』の第1話を、2025年5月31日(土)18時より国内独占配信し、現在無料見逃し配信中です。

このたび国内独占配信が決定したバラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』は、犬たちの幸せのために自ら苦労の道を選んだ5人の愛犬家のチョン・ヒョンム、カン・ソラ、チョ・ハンソン、パク・ソニョン、韓国の6人組ガールズグループ・IVEのレイが、ドタバタながらも犬幼稚園を運営する様子を記録した観察型リアリティ番組です。芸能人の愛犬や問題行動のある犬、保護犬、老犬など、犬幼稚園に訪れるさまざまな犬たちを専門家とともにサポートします。

2025年5月31日(土)放送の第1話では、チョン・ヒョンム、カン・ソラ、チョ・ハンソン、パク・ソニョン、韓国の6人組ガールズグループ・IVEのレイが世界にたったひとつの“犬幼稚園”を設立するため集結。実家で犬を飼っているというレイは登場から犬好きをアピールし、迎えた開園前日、ヘルパードッグの大型犬・ストーリーとともに巨大な園内を巡ります。エプロンを身にまとい、ノリノリの一行は、翌日に控えた入園式の準備に。チョ・ハンソンは、「腹が減ったな」などと口にし、作業をサボろうとしますが、ここでレイが「今日やるべきことを整理しましょう。無計画にやっていたら日が暮れます」「無駄口はおしまい」とピシャリ。これにはカン・ソラ、パク・ソニョンも驚き「素直にものが言えて羨ましい」と口にし、さらにこの日園長のチョン・ヒョンムが不在だったことから「レイに臨時園長を任せる?」と冗談を飛ばしました。

迎えた世界初の犬の入園式当日。レイはチョ・ハンソンとともに会場の撮影ブースの飾り付けを担当することに。ここでも、「上手だね、僕の出る幕はないね」と口にするチョ・ハンソンに「風船を膨らませてください」「やってみたけどダメでした、ハンソンさんにしかできないです。いないと困ります。」とかわいくおねだり。チョ・ハンソンは「僕に任せて、大変だけどやるよ」とノリノリで風船をふくらませ、2人は見事なブースを作りあげました。

いよいよ入園式がスタートし、8年間軍用犬として活動した犬や、職業犬、人見知りの激しい犬、大人気のセレブ犬など個性豊かな愛犬たちが飼い主に連れられ続々と登場します。果たして、一行は数々のトラブルを乗り越え、犬たちを幸せにできるのか…!?『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』第1話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。そして第2話は、6月7日(土)夜6時に配信開始です。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』国内独占配信概要

毎週土曜18時より配信(全10話)

トップページURL:https://abema.tv/video/title/367-13

第1話前半配信URL:https://abema.tv/video/episode/367-13_s1_p1

第1話後半配信URL:https://abema.tv/video/episode/367-13_s1_p2

※画像をご使用の際は、【(C)Studio Ah Yeah JoongAng co., Ltd., all rights reserved】のクレジット表記をお願いいたします。