【シニアライフセミナー開催】どうする？高齢期の住まい
東京都住宅供給公社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_1_88901367995f6c51ceb259d173f18990.jpg?v=202506060825 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_2_064342bdf3c4b61ed44bddb0b338ae5f.jpg?v=202506060825 ]
対象となるサービスの例
- 日常生活支援・介護保険外サービス
身元保証など
- 余暇活動に関するサービス
文化・芸術、スポーツ、旅行、社会活動、生涯学習、サークル活動など
- 不動産取引や移転等に関するサービス（入居検討者含む）
所有不動産の売却・賃貸仲介・運用サポート、引越し、家財処分など
詳細を見る :
https://www.to-kousya.or.jp/k_news/r4_6_27news.html
明日見らいふ南大沢WEBサイトはこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/asumi/
◆［事業主体］ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）概要
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_4_97ec3496c2ecc8f0fb9ef6b9ca602ddf.jpg?v=202506060825 ]
JKK WEBサイトはこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/
◆［運営業務受託者］社会福祉法人 聖隷福祉事業団 概要
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_5_3ae10dcf421d8654f346f8d2d5fa29d1.jpg?v=202506060825 ]
社会福祉法人 聖隷福祉事業団WEBサイト :
https://www.seirei.or.jp/hq/
詳細を見る :
https://youtu.be/prDrdZJuP9U
Instagram
詳細を見る :
https://www.instagram.com/jkktokyo_official/
詳細を見る :
https://x.com/jkktokyo_info
シニア世代が「安心して自分らしく暮らしを続けられる住まい」を提供するＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜佳葉子、以下「ＪＫＫ」）は、ケア付き高齢者住宅※「明日見らいふ南大沢」にて、シニアライフセミナーを令和７年６月24日（火曜日）に開催します。
※自立型の介護付有料老人ホーム
■イベント概要
本セミナーでは、ファイナンシャルプランナーの岡本典子氏を講師に迎え、高齢期の住まい選びに関する基礎知識や後悔しない選び方をわかりやすく解説します。さらに、自分らしく安心・快適な生活を送る選択肢の１つとして「明日見らいふ南大沢」をご紹介します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_1_88901367995f6c51ceb259d173f18990.jpg?v=202506060825 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_2_064342bdf3c4b61ed44bddb0b338ae5f.jpg?v=202506060825 ]
[参考] 業務提携事業者募集！
明日見らいふ南大沢では、入居者及び入居検討者向けサービスとして、個別契約によるサポートやサービスを提供する業務連携事業者の募集を行っています。
対象となるサービスの例
- 日常生活支援・介護保険外サービス
身元保証など
- 余暇活動に関するサービス
文化・芸術、スポーツ、旅行、社会活動、生涯学習、サークル活動など
- 不動産取引や移転等に関するサービス（入居検討者含む）
所有不動産の売却・賃貸仲介・運用サポート、引越し、家財処分など
詳細を見る :
https://www.to-kousya.or.jp/k_news/r4_6_27news.html
■「明日見らいふ南大沢」概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_3_98e961790cb1eacd50dbc34d56b716cc.jpg?v=202506060825 ]
明日見らいふ南大沢WEBサイトはこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/asumi/
◆［事業主体］ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）概要
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_4_97ec3496c2ecc8f0fb9ef6b9ca602ddf.jpg?v=202506060825 ]
JKK WEBサイトはこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/
ＪＫＫは、当施設の運営を社会福祉法人聖隷福祉事業団に委託しています。
◆［運営業務受託者］社会福祉法人 聖隷福祉事業団 概要
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/208_5_3ae10dcf421d8654f346f8d2d5fa29d1.jpg?v=202506060825 ]
社会福祉法人 聖隷福祉事業団WEBサイト :
https://www.seirei.or.jp/hq/
YouTube
父娘の新しい一歩を支えるＪＫＫ東京のショートストーリー。YouTube公式チャンネルにて公開中！
【公式】ＪＫＫ東京 東京都住宅供給公社
詳細を見る :
https://youtu.be/prDrdZJuP9U
くじらの妖精「ユトジラ（ＪＫＫ東京のイメージキャラクター）」が、ＪＫＫ住宅の周辺をお散歩している様子を発信中。
【公式】ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）
@jkktokyo_official
詳細を見る :
https://www.instagram.com/jkktokyo_official/
Ｘ（旧ツイッター）
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【公式】 ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）
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