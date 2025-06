MLB Shop¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ªÁª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジングディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年6月6日(金)12時より、MLB公式オンラインショップ(以下「MLB Shop」)にて、Fanatics Authenticによるロサンゼルス・ドジャースの選手たちによる直筆サイン入りメモラビリアの最新コレクションを販売いたします。

本コレクションには、山本由伸投手や佐々木朗希投手といった日本人選手をはじめ、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手らの直筆サイン入りベースボールや2024年ワールドシリーズを記念したフォトグラフがラインナップされています。この機会にぜひ、歴史に残る名場面を彩る選手たちのプレミアムな逸品をお手に取りください。

■販売サイト:

MLB Shop(https://www.mlbshop.jp/)

山本由伸投手

直筆サイン入り 漢字名 ボール:\520,000

直筆サイン入り ボール:\130,000

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズロゴ入り ボール:\145,000

直筆サイン入り 11×14 フォトグラフ(ピッチング スポットライト):\120,000

直筆サイン入り 16×20 フォトグラフ(ピッチング):\120,000

佐々木朗希投手

直筆サイン入り 漢字名 ボール:\520,000

直筆サイン入り ボール:\130,000

フレディ・フリーマン選手

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズロゴ入り ボール:\260,000

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズ優勝記念 16×20 フォトグラフ:\230,000

ムーキー・ベッツ選手

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズロゴ入り ボール:\180,000

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズ優勝記念 11×14 フォトグラフ:\145,000

直筆サイン入り 16×20 フォトグラフ(ヒッティング):\130,000

直筆サイン入り 16×20 フォトグラフ(ショートストップ):\130,000

直筆サイン入り 8×10 フォトグラフ(ヒッティング):\130,000

直筆サイン入り 8×10 フォトグラフ(ショートストップ):\130,000

エンリケ・ヘルナンデス選手

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズロゴ入り ボール:\99,000

テオスカー・ヘルナンデス選手

直筆サイン入り 2024 ワールドシリーズロゴ入り ボール:\52,000

直筆サイン入り 11×14 フォトグラフ(ヒッティング):\39,000

直筆サイン入り 16×20 フォトグラフ:\39,000

直筆サイン入り 16×20 フォトグラフ(2024 ワールドシリーズ優勝):\52,000

直筆サイン入り 8×10 フォトグラフ:\36,000

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください

Fanatics Authentic(ファナティクス・オーセンティック)について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア:https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記 Fanatics Japan G.K.)】

本社 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジングディレクター) 川名 正憲

事業内容 ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

<商品に関するお問い合せ>

MLB公式オンラインショップ お問い合わせフォーム

https://www.mlbshop.jp/ja/refunds-and-returnsmlb-jp/help/form/japan_contact_form

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.