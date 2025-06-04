香川オリーブガイナーズ、ギネス世界記録(TM)を達成。総勢624名の子供から大人までの方が「同時に始球式でボールを投げた最多人数」に挑戦
6月1日（日）の株式会社カナクラオールストーン冠協賛試合では、香川県内の野球チームに所属する小中学生や一般の方で「同時に始球式でボールを投げた最多人数」のギネス世界記録(TM)に挑戦しました。親子がそれぞれピッチャーとキャッチャーに分かれ、キャッチャーから10メートル離れた位置でピッチャーが同時に投球し、全312組のうち295組のキャッチャーが見事捕球に成功し、ギネス世界記録(TM)を更新しました。
＜挑戦内容＞
・冠協賛試合の始球式にて、2人1組ペアになりピッチャーとキャッチャーに分かれ、ピッチャーがキャッチャーから10メートル離れた位置で同時に投球
・同時に投球したピッチャーの人数が前回記録の189組を上回れば、ギネス世界記録(TM)に認定
＜参加者＞
丸亀城南少年野球クラブ、善通寺タイガース、満濃少年野球クラブ、綾歌少年野球クラブ、
宇多津スポーツ少年団野球部、府中・松山連合、善通寺セントラルスターズ、綾川野球スポーツ少年団、香川フリージアンポニー、榎井ブレイザー少年野球クラブ、西かがわリトルシニア、丸亀城東少年野球クラブ、丸亀城西軟式野球スポーツ少年団、竜川ドラゴンズ、今津スポーツ少年団、丸亀郡家軟式野球スポーツ少年団、飯山少年野球、丸亀飯野ロケッツ、高松 LTS ポニー、高松リトルシニア、一般参加者の方々
＜冠協賛試合 概要＞
試合名称：株式会社カナクラオールストーン冠協賛試合
試合日時：2025年6月1日（日）18:00 プレイボール
対戦カード：香川オリーブガイナーズVS愛媛マンダリンパイレーツ
会場：丸亀市民球場(香川県丸亀市金倉町975)
URL（香川オリーブガイナーズ公式サイト）：https://oliveguyners.com/
＜香川オリーブガイナーズ球団株式会社＞
四国アイランドリーグplusに所属、2024年に20周年を迎えた球団。NPB/海外プロ野球選手輩出実績は、独立リーグトップクラスの29名を誇る。主なOBに又吉克樹（現 ソフトバンクホークス）など。
球団運営を行っている。
社 名：香川オリーブガイナーズ球団株式会社
設 立：2006年3月9日
所在地：香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階
事 業：球団運営
球団HP：https://oliveguyners.com/
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info-og@oliveguyners.com