ハワイの空気に包まれて、リゾート気分で味わう極上のひととき「ハワイアンブッフェ」開催！トロピカル料理を楽しむ特別な夏のディナー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル 「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(大阪市此花区、総支配人 大賀 兆)の3Fブッフェダイニング「アーカラ」では、 2025年6月27日(金)~8月7日(木)の期間、ディナータイムで、「ハワイアンブッフェ」を開催いたします。

ホテル公式ホームページはこちら: https://parkfront-hotel.com/news/175420

毎年好評の本企画では、ハワイの香りを感じるような色鮮やかな店内で、トロピカルな食材でリゾート気分を満喫できる特別なひとときをお届けいたします。

本年は、ジューシーなビーフステーキ(パイナップル・トマト・アボカドの洋風ソース/和風ソース)をはじめ、ガーリックシュリンプ、ポケ丼、ロミロミなど、ハワイの定番料理を豊富にご用意。中でもビーフステーキはライブキッチンにて、お客様のご注文を受けてから焼き上げるスタイルで、焼き立てならではの香ばしさとジューシーさをお楽しみいただけます。

さらに、ココナッツや南国フルーツをアクセントに取り入れたバラエティ豊かなメニューに加え、お子様から大人まで楽しめるスイーツも充実。ココナッツプリン、マンゴーケーキ、2色のハウピア、冷たいパイナップルスープ、かき氷など、夏にぴったりの爽やかな味わいが揃います。

ご家族でのレジャーの締めくくりに、カップルでの夕涼みに、テーマパークの余韻そのままにお楽しみいただけるリゾート感満載のディナーブッフェを、ぜひこの機会にお楽しみください。

<「ハワイアンブッフェ」概要>

【期間】2025年6月27日(金)~8月7日(木)

【時間】17:30~21:30 (最終入店21:00)

【会場】ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

【料金】(消費税・サービス料込)

【特別期間】

8月1日(金)~8月3日(日)は特別料金にてご提供いたします。

【ブッフェメニュー一例】

ビーフステーキ (パイナップルとトマトとアボカドの洋風ソース・和風ソース)

天婦羅(海老・ヤングコーン・バナナ・パイナップル)

お寿司(ハワイアン ぽっちゃりいなり寿司・サーモンロール・スパム握り・鮪・トラウトサーモン・海老・玉子)

ポケ丼/海老マヨネーズ マンゴー風味/マヒマヒのソテー トマトガーリック

ガーリックシュリンプ/ポークハワイアンとオニオンリング

チキンのソテー カレーココナッツソース/ガーリックピラフ(ココナッツ風味)

スモークサーモンのクリームパスタ/とうもろこしのグリルとパイナップルのロースト

3種類のソーセージのピザ/ゴーヤとスパムのピザ

海の幸のロミロミ/パイナップルサンド/アヒのカルパチョ/ハワイアンバーガー

枝豆のガーリックソテー/パイナップルとマカロニのサラダ

鶏腿肉のマリネ マンゴー風味のスイートチリソース/パイナップルのサラダ

バナナとゴルゴンゾーラのパイ包み/担々麺/パイナップルの冷製スープ/かき氷

ココナッツ&バナナパウンド/パイナップルと林檎のケーキ/ピスタチオのケーキ

ココナッツプリン パイナップル風味/チョコレートとココナッツ 2色のハウピア

柑橘系のジュレ/パイン&マンゴーケーキ/レアチーズケーキ パインのジュレ添え

マスカルポーネのフルーツグラタン/ココナッツクッキー/マンゴーのメレンゲクッキー など

▲ビーフステーキ▲海の幸のロミロミ▲海老マヨネーズ マンゴー風味▲バナナとパイナップルの天婦羅/ポケ丼▲ハワイアン ぽっちゃりいなり寿司▲デザート各種

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により、メニュー内容・期間を変更することがございます。

ブッフェダイニング「アーカラ」

ハワイをテーマにしたレストラン。

開放感たっぷりの空間で、賑やかな雰囲気をお楽しみください。

ザ パーク フロント ホテル

アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ホテル3階

【座席】 店内300席

【ご予約・お問い合わせ】06-6460-0072(直通)

施設情報

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。

ホテル全館でパークの本場アメリカのエンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

所在地:大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日:2015年8月1日

規模:地上28階(高さ約100m)

客室:全598室(4~28階)

(フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階)

駐車場:109台(ホテル1・2階)

《ご宿泊プランについて》

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ブッフェダイニング「アーカラ」のディナー付きご宿泊プランをご用意しております。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-2019

