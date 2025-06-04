ロボットとラッパーがコラボ！？人型ロボットＰｅｐｐｅｒ（ペッパー）とWhoopee Bomb（ウーピーボム）とのコンテンツコラボがスタート！
キングレコード株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：古川 公平、代表取締役社長：村上 潔）、ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀）6月4日（水）よりコンテンツ・コラボレーションをスタートします。人型ロボット「Pepper（ペッパー）」とHEROIC LINEレーベル所属のラッパー・Whoopee Bombによるコラボ楽曲「ATTM」をリリース音楽とテクノロジーが融合する新しいエンタメ体験をお届けします。
注目のミュージックビデオでは、Whoopee BombとPepperがビートに合わせ振付を披露。実写とCGが織りなす映像には、無数のPepperが登場し、現実と空想の境界を超える世界観が展開されます。今回の共演は、アーティスト側からの熱烈なオファーによって実現したもので、両者のケミストリーにも注目です。
また、渋谷「Pepper PARLOR」で、コラボ限定メニューを提供する期間限定カフェがオープン。さらに、「ニャーニャーゲーム」コラボなど、体験型コンテンツも登場。音楽、映像、食、インタラクティブな遊びが融合する、多角的なコラボレーションにぜひご期待ください。
＜コラボ楽曲「ＡＴＴＭ」リリース情報＞
2025年6月4日(水)
DIGITAL SINGLE「ATTM」(ヨミ：エティトゥマ)
配信URL：https://whoopeebomb.lnk.to/ATTMPR
DIGITAL SINGLE「ATTM」ジャケット写真
「ATTM」Music Video 2025年6月4日(水)21:00 公開
https://youtu.be/A867S4L_XAU
HEROIC LINEレーベル所属のラッパー・Whoopee Bomb
＜コラボキャンペーン情報＞
「Whoopee Bomb ×Pepper PARLORコラボカフェ」
開催期間：2025年6月4日（水）～7月1日（火）
場所：Pepper PARLOR (営業時間 午前11時～午後10時)
*営業時間は状況によって変更となる場合があります。最新情報は食べログページにてご確認ください。
住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷5階
店舗食べログページ： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13241764/
店舗公式HP：https://pepperparlor.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/pepperparlor/
＜リリースイベント情報＞
・6月21日(土)
20:00～22:00
21:00頃よりWhoopee Bombライブスタート
《INFORMATION》
公式YouTube https://www.youtube.com/@Whoopee_bomb(https://www.youtube.com/@Whoopee_bomb)
公式X(旧Twitter) https://x.com/whoopeebomb(https://x.com/whoopeebomb)
公式Instagram https://www.instagram.com/whoopeebomb79(https://www.instagram.com/whoopeebomb79)
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