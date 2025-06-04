第277回物流塾にてクロスマイルが登壇

XMile株式会社

物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」を提供するX Mile株式会社（クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、6月14日（土）に開催される「第277回物流塾」（主催：ロジスティクスIT研究所）に、当社 DXソリューション事業本部の横田大輔が第一講座に登壇いたします。

【セミナー詳細・申込ページ】

https://butsuryuujuku.net/seminar/2862/

第一講座：「20年、30年後に運送会社が生き残るために ～人材確保、DXの始め方～」

登壇者：X Mile株式会社 アライアンス担当マネージャー兼 物流DXアドバイザー 横田 大輔

物流業界では2024年問題の影響を受け、各種法改正や規制が進む中、「人手不足」や「労働生産性の低下」といった課題が深刻化しています。

本講義では、以下のテーマを軸に、X Mile株式会社より刊行している「クロスワークしごと白書」の結果を用いながら、最新の採用に関する課題と実態も解説。運送会社が今後取り組むべき施策について解説します。

・業界を取り巻く状況

・採用力強化と人の定着

・DXの固定概念



人材確保とDX（デジタルトランスフォーメーション）の観点から、持続可能な経営のヒントをご提供します。

第二講義：「インターネット上で安全で効率的な取引をするために」

合同会社PPAP総研 代表 大泰司 章 氏

ロジスティクス・トレンド 代表 花房 陵 氏



情報交換会（17:00～）

◾開催概要

＜日 時＞2025年6月14日（土）セミナー：14:00～16:30 ※受付開始：13:30～

＜場 所＞東京都立産業貿易センター 台東館 2階A会議室

※オンライン配信：Zoom（申込後にURLを送付）

＜参加費＞実会場参加：1,500円（当日受付にて徴収）・Zoom参加：無料

＜定 員＞実会場30名（先着順）・Zoomは無制限

＜主 催＞ロジスティクスIT研究所

＜申込方法＞申込締切：2025年6月10日（火）

物流塾Webサイトのフォームからお申込：https://butsuryuujuku.net/seminar/2862/

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市名古屋市中区錦二丁目９番１４号 伏見スクエアビル 4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/

■各種SNS運用中！

・お役立ちコラム：https://logipoke.com/column

・X：https://x.com/logipoke_xmile

・Facebook：https://www.facebook.com/logipoke

（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）

クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000YQUbZYAX_20250604)

■各種SNS運用中！

・Intagram：https://www.instagram.com/xwork2024/

・X：https://x.com/xwork_job

・TikTok：https://www.tiktok.com/@xwork2024

・YouTube：https://www.youtube.com/@xwork_official_channel

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

今回の調達資金を活用し、超巨大なノンデスク産業のDXを推し進めるため、コンパウンドスタートアップとしてマルチバーティカルな事業開発を支える人材採用・組織を強化いたします。

当社は、ソフトウェアエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーといった職種を中心としたプロダクト部門、法人営業や事業開発などのセールス部門、財務や人事といったコーポレート部門の3部門で構成されております。

今後の採用活動を通じて、特にプロダクト、セールスの両部門の組織を拡大するほか、トップマネジメント人材を採用してまいります。

▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

▼採用応募はこちらから

https://www.xmile.co.jp/recruit

▼その他・問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.xmile.co.jp/inquiry

■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624