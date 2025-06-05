RENATUS ROBOTICS、2026年6月以降納品分の注文受付を再開
RENATUS ROBOTICS（レナトスロボティクス、東京都文京区）は、2026年6月以降納品分の注文受付を再開した。
募集件数は3件を予定している。
2026年6月以降納品分のプロジェクト募集
RENATUS ROBOTICSは2024年稼働開始のイー・ロジット埼玉草加FCにおける第1号プロジェクトに続き、第2号・第3号プロジェクトとして立て続けに千葉県、愛知県での導入を進めており、新規プロジェクトの募集は一時停止していた。
2025年6月5日より、RENATUS ROBOTICSは2026年6月以降納品分の注文受付を再開する。
募集件数は3件を予定している。
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https://www.renatus-robotics.com/jp/#contact
RENATUS ROBOTICS 合同会社 会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96486/table/41_1_ee7dd514d4f9e1244db4a50b2b47307e.jpg?v=202506060655 ]
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