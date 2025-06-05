RENATUS ROBOTICS、2026年6月以降納品分の注文受付を再開

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RENATUS ROBOTICS株式会社

RENATUS ROBOTICS（レナトスロボティクス、東京都文京区）は、2026年6月以降納品分の注文受付を再開した。



募集件数は3件を予定している。




2026年6月以降納品分のプロジェクト募集

RENATUS ROBOTICSは2024年稼働開始のイー・ロジット埼玉草加FCにおける第1号プロジェクトに続き、第2号・第3号プロジェクトとして立て続けに千葉県、愛知県での導入を進めており、新規プロジェクトの募集は一時停止していた。



2025年6月5日より、RENATUS ROBOTICSは2026年6月以降納品分の注文受付を再開する。



募集件数は3件を予定している。



RENATUS自動倉庫システムの見積りは、下記問い合わせフォームから相談することができる。


https://www.renatus-robotics.com/jp/#contact


RENATUS ROBOTICS 合同会社 会社概要



[表: https://prtimes.jp/data/corp/96486/table/41_1_ee7dd514d4f9e1244db4a50b2b47307e.jpg?v=202506060655 ]

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本プレスリリースに関するお問い合わせ

RENATUS ROBOTICS 合同会社


名前：堂本 拓磨


メールアドレス：customer-value@renatus-robotics.com