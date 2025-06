サステナブル・ラボ、SSBJ・CSRD規制に対応するESGデータ集計・分析・開示ソリューションをUniqus Consultech社と共同開発

サステナブル・ラボ株式会社

サステナブル・ラボ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:平瀬錬司、以下「当社」)は、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)やCSRD(企業サステナビリティ報告指令)規制等、複数の開示対応が可能なESGデータ集計・分析・開示ソリューションを、Uniqus Consultech社(https://uniqus.com/)(海外9拠点を展開)と共同開発を行い、日本企業向けにリリースいたしましたことをお知らせいたします。

背景

求められる高精度なESG情報開示と社内集計の壁

サステナビリティ情報開示に対する国内外の規制・法令の整備が進むなか、日本国内の上場企業の間ではSSBJ基準適用について、また欧州CSRDの適用対象企業については、域内・域外対応に向け、準備を進められている状況です。

この動きに伴い、多くの企業がESG情報を網羅的かつ正確に集計・報告する体制の構築を急務としています。国内外複数拠点からのESGデータ収集業務について、Excel等でのマニュアル対応がメインの企業も多く存在するなかで、今後到来する開示規制や、透明性の高いデータの収集・管理・承認プロセスの構築など、第三者保証に耐え得る形式でのワークフロー構築にあたり、デジタルソリューションの活用のニーズが高まっております。

本ニーズに対応するため、S&P500銘柄企業をはじめとするグローバルカンパニーに導入実績を持つUniqus Consultech社と共同開発を行い、日本企業向けに、SSBJ・CSRD規制に対応するESGデータ集計・分析・開示ソリューション「TERRAST powered by Uniqus」(https://www.terrast.biz/csrd-ssbj-compliance)を開発・リリースいたしました(一部機能については継続的にアップデートを予定)。

TERRAST powered by Uniqus(https://www.terrast.biz/csrd-ssbj-compliance)の特徴

課題解決へのアプローチ

当社が提供する「TERRAST powered by Uniqus」は、グローバル連結ベースでESG関連データを一元的に集計・分析・管理し、SSBJやCSRD等の国際開示基準やルールに沿ってアウトプットを出力ができる、クラウド型プラットフォームです。

今回新たに提供するソリューションは以下の特徴を備えています。

- SSBJ、CSRD(ESRS)等の開示フレームワークに対応

各種国際開示フレームワークや評価機関フレームワークに準拠。自社が必要な開示フレームワークを複数選択することで、各拠点向けに必要なデータ収集フォーマットが自動生成されます。

- データ収集・連携機能

データ収集方法は、API等による既存システムからの連携、OCR読取によるCO2排出量の自動計算、既存のExcelからのバルクアップロードなど、各拠点の状況に応じて柔軟に選択・設計が可能です。

既に各種システムでデータ収集をしている場合も、既存システムを使い続けながら、必要な開示対応に合わせた柔軟なデータ連携が可能です。

- ガバナンス対応支援

データの入力・更新・承認履歴や権限・階層設計など、第三者保証に耐えうるガバナンス機能を標準搭載。既に複数のグローバル企業での利用実績を持つサービスであり、安心してご利用頂けます。

- 柔軟性の高い分析機能

集計したデータの可視化、ダッシュボード画面の設計も、BIツールのようにフレキシブルな対応が可能です。

- 各種開示フレームワークに対応したアウトプット出力(一部開発中)

CSRDやSSBJ等の開示フレームワークに準拠しながら、集計・記載した内容のアウトプットが出力されます。

- 経営情報としての非財務情報の活用

各種開示対応に必要な情報のみならず、自社マテリアリティに沿ったオリジナル指標の集計も可能です。自社で包括的に収集・管理する非財務情報をどのように可視化・モニタリングし、経営情報として活用していくべきかについても、弊社アドバイザリーチームと対話や情報提供を通じ、設計のご支援も可能です。

※弊社では、ESG投資家等のプロフェッショナルファーム向けプロダクト「TERRAST」や、大手企業向けの「非財務・財務情報のコネクティビティの可視化」支援を通して蓄積してきた実績やノウハウを活用し、投資家をはじめとするステークホルダー目線でのESG経営・開示に関するアドバイザリーもご提供しております。

コメント

■Uniqus Consultech社 Jamil Khatri(Co-Founder & CEO)

At Uniqus, we are committed to supporting our clients with innovative technology and deep expertise in ESG. The partnership reflects our philosophy of fusing deep domain expertise with scalable technology to solve real-world problems. As regulatory expectations around ESG evolve, companies need modern platforms that are both robust and agile. Our partnership with Sustainable Lab combines the best of global tech and local insight, empowering organizations to lead with transparency and purpose.

■サステナブル・ラボ 高橋 浩太郎(執行役員COO)

弊社ではこれまでデータドリブンなESG経営を支えるためのソリューション・伴走支援を、複数の大手企業様に提供して参りました。今般、グローバルでの実績を有するUniqus Consultech社をパートナーに迎え、日本企業様向けに開示対応ソリューションをご提供するに至りましたことを大変嬉しく思います。既に複数のグローバル日系大手企業と本ソリューションの導入に向けた対話を開始しており、今後もより多くの企業さまに認知頂けるよう、活動を加速して参ります。

今後本ソリューションのご提案・ご提供を通して、企業のESG情報開示業務の効率化と信頼性向上を支援し、サステナビリティ経営の実現を伴走支援して参ります。

サステナブル・ラボ株式会社 ( https://suslab.net(https://suslab.net) )

機関投資家・金融機関・プロファーム向け、国内最大級のESGデータ分析プラットフォーム「TERRAST」や、大手上場企業向け、ESGデータの開示・分析支援ソリューション「TERRAST powered by Uniqus」、また中小企業/サプライヤー向け、ESGデータ集計・可視化ツール「TERRAST for Enterprise」、サステナブル企業名鑑「テラスTV」を提供する、ESGテックカンパニー。

また、最新のデータ分析手法とESG知見を用いた非財務・財務のコネクティビティ可視化・分析支援など、幅広く伴走支援ソリューションを提供。データサイエンス × サステナビリティ × 金融領域の知見を集結させ、データドリブンなESG経営支援を企業規模問わず提供することで、社会・環境貢献と経済をシームレスに接続することを目指しています。

TERRASTシリーズのサイト:https://www.terrast.biz/(https://www.terrast.biz/)

- 会社名:サステナブル・ラボ株式会社- 代表取締役:平瀬錬司- 所在地:東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル 4 階 FINOLAB内- 事業内容:ESG/SDGsに特化した非財務データプラットフォームの提供および非財務情報を含めた企業価値に係る研究開発- 設立年月:2019年1月- 公式HP:https://suslab.net- 採用サイト:https://suslab-recruit.net/

