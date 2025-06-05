【 6/12 (木) 16:00 】未来構想から逆算する　無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「2040年の医療・ヘルスケア市場の展望と戦略的アプローチ」をテーマに、デジタルハリウッド大学 大学院特任教授・東京医科歯科大学 臨床教授加藤 浩晃氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 6/12 (木) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/healthcare0612?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250612(https://visasq.co.jp/seminar/healthcare0612?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250612)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、デジタルハリウッド大学 大学院特任教授・東京医科歯科大学

臨床教授 加藤 浩晃 氏 をお招きいたします。

加藤氏は、元厚生労働省官僚・現役医師・MBA、AI 医療機器開発を手掛ける

アイリス株式会社の取締役副社長・CSO であり、ヘルステック領域の事業開発や

政策提言に数多く携わっています。

最新のご著書の内容をベースに、2040年を見据えた医療・ヘルスケア市場の未来予測を

もとに、異業種企業が押さえるべき戦略設計の要点を解説頂き、市場機会の見極め方、

技術・サービスの着眼点、そしてビジネスとして成立させるためのフレームをお伝えいただきます。

以下、ご講演内容のイメージです。

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医療・ヘルスケア業界は今、かつてない変革期にあります。

少子高齢化の進行、医療費の増加、慢性的な人手不足といった構造的課題に加え、

医療 DX や遠隔医療、予防医療といったテクノロジーの進展が業界の常識を塗り替えようとしています。

その一方で、異業種からのヘルスケア参入が急増しており、

業界は今後ますます多様化していくことが予想されます。

こうした動きを背景に、「自社の強みをどこにどう活かせばよいか分からない」

「医療・ヘルスケア市場の未来像が見えず、戦略が描けない」といった声が

多く聞かれます。

医療・ヘルスケア事業は、公共性と収益性のバランス、制度・規制への理解、

中長期視点での構想力など、他の産業とは異なる視点が求められます。

だからこそ、正確な未来予測と構造変化への深い理解が、新規事業開発の出発点となります。

本セミナーでは、今年 3月24日発売の

「医療と算盤: 2035年の医療崩壊を避け、2040年の医療を創る思考法」(https://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%A8%E7%AE%97%E7%9B%A4-2035%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%B4%A9%E5%A3%8A%E3%82%92%E9%81%BF%E3%81%91%E3%80%812040%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%92%E5%89%B5%E3%82%8B%E6%80%9D%E8%80%83%E6%B3%95-%E5%8A%A0%E8%97%A4-%E6%B5%A9%E6%99%83/dp/4840487634)著者で、

デジタルハリウッド大学 大学院特任教授・東京医科歯科大学 臨床教授 の

加藤 浩晃 氏 をお招きします。

「何から始めればいいか分からない」「将来の方向性が描けない」──そんな悩みを

お持ちの方にとって、未来志向でヘルスケア参入を構想する第一歩となるセミナーとなります。

ぜひこの機会にご参加ください。

■こんな方におすすめ

・医療・ヘルスケア領域における DX やテクノロジーの活用を検討・推進されている方

・ヘルステックビジネスへの参入を検討・推進されている方

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◆ セミナーの概要

タイトル：未来構想から逆算する

～2040年の医療・ヘルスケア市場の展望と戦略的アプローチ～

主催：株式会社ビザスク

日時：6月12日（木）16:00～17:20

開催方法：Zoomによるオンライン開催

参加費用：無料

対象者：医療・ヘルスケア領域における DX やテクノロジーの活用を検討・推進されている方、ヘルステックビジネスへの参入を検討・推進されている方

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/healthcare0612?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250612(https://visasq.co.jp/seminar/healthcare0612?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250612)

【登壇者情報】

加藤 浩晃 氏

デジタルハリウッド大学

大学院特任教授・東京医科歯科大学 臨床教授

医師、医療 DX 専門家、MBA（一橋/Finance）、元厚労省。専門はデジタルヘルス、イノベーション、経営戦略。2015年に遠隔医療事業を譲渡。オンライン診療、医療 AI、治療用アプリで日本初の事業創出、大企業の事業開発の実績多数。アイリスで開発した AI 医療機器は新医療機器として日本初の承認・保険適用となる。産官学・医療現場、大企業からベンチャーまでを対象に、経営戦略、事業戦略、マーケティングなど年間 100件以上の戦略支援を行う。経済産業省 Healthcare Innovation Hub アドバイザー、厚生労働省医療ベンチャー支援（MEDISO）アドバイザーや行政の委員の他、７つの大学で非常勤講師、上場企業の社外取締役なども務める。著書『医療4.0』『デジタルヘルストレンド』など多数。

■ ご講演内容

・ご挨拶とサービス紹介（5分）

・加藤氏 ご講演（60分）

・Q&A（15分）

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/healthcare0612?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250612(https://visasq.co.jp/seminar/healthcare0612?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250612)