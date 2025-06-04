完成版リリース！にじさんじバンド「2時だとか」、1st Single『狂騒RIOT』2025年9月17日(水)に発売決定！ライブ事後グッズ情報も！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、渡会雲雀、不破湊、イブラヒム、ローレン・イロアスからなるバンド「2時だとか」が、1st Single『狂騒RIOT』のCD発売 & デジタル配信が決定したことをお伝えいたします。

2時だとか 1st Single『狂騒RIOT』発売決定！

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する渡会雲雀、不破湊、イブラヒム、ローレン・イロアスからなるバンド「2時だとか」は、1st Single『狂騒RIOT』を2025年9月17日(水)にリリースします。

本シングルは、先日2025年5月27日(火)に発売された『狂騒RIOT (Demo Ver.)』の完成版『狂騒RIOT』を収録の他、オリジナル新曲2曲を追加した全3曲を収録。

初回生産限定盤には『狂騒RIOT』ミニスコア、アクリルスタンド4種、缶バッジ4種が封入されています。

また、にじさんじオフィシャルストアで購入の場合は「ヘアクリップセット【有償特典】」「複製手描き似顔絵入りA5ステッカーシート【無償特典】」が付属！その他各取扱店舗限定特典もご用意しております。

特典には数に限りがありますので、早めのご予約がおすすめです！

2時だとか 1st Single『狂騒RIOT』商品概要

アーティスト名：2時だとか

タイトル：狂騒RIOT

発売日：2025年9月17日(水)



■初回生産限定盤

品番：ACN-10043

価格：7,590円税込)

収録曲：全3曲

仕様：CD、『狂騒RIOT』ミニスコア、アクリルスタンド4種、缶バッジ4種、三方背スリーブ

■通常盤

品番：ACN-10044

価格：1,650円(税込)

収録曲：全3曲

仕様：CDのみ

2時だとか 1st Single『狂騒RIOT』法人特典情報

にじさんじオフィシャルストアの購入特典として「有償特典：ヘアクリップセット」「無償特典：複製手描き似顔絵入りA5ステッカーシート」が付属！また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となりますので、確実に手に入れたい方はお早めにご予約ください。

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：ヘアクリップセット

無償特典：複製手描き似顔絵入りA5ステッカーシート

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_625

▼全国アニメイト（通販含む）

特典：証明写真風ステッカー(サイズW150×H100mm)

ご予約

初回生産限定盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3140089/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3140090/

※アニメイト限定応募抽選イベントあり(詳細は下記をご確認ください)

▼タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）

特典：リリース記念レプリカチケット

ご予約：https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6394560

▼楽天ブックス

特典：アクリルキーホルダー(サイズ50×50mm)

ご予約

初回生産限定盤：https://books.rakuten.co.jp/rb/18254100/

通常盤：https://books.rakuten.co.jp/rb/18254101/

▼Amazon.co.jp

特典：メガジャケ

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F9Y9HR9F|B0F9Y9DXWX|B0F9YBY9B1|B0F9Y8S82P|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F9Y9HR9F%7CB0F9Y9DXWX%7CB0F9YBY9B1%7CB0F9Y8S82P%7C)



▼HMV（一部店舗除く）

特典：ホログラムステッカー(サイズ60×60mm)

ご予約：https://www.hmv.co.jp/news/article/250529116/



▼Sony Music Shop

特典：B5サイズポスター

ご予約：https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010043&cd=77717553(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010043&cd=77717553)



※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

2時だとか1st Single『狂騒RIOT』発売記念 リリースイベント情報

◼︎アニメイト：2時だとか1st Single『狂騒RIOT』発売記念トークイベント

2時だとか1st Single『狂騒RIOT』発売を記念して、2025年11月8日(土)都内某所にてスペシャルなトークイベントの開催が決定いたしました。

全国のアニメイト(通販を含む)にて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたしますので、詳細をご確認のうえ奮ってご応募・ご参加ください。

詳しくはこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113299

2025年6月4日(水)20時30分～「にじぱぺっと 2時だとかver. & ブロマイドセット&プレミアムブロマイドセット」販売開始！

新たに「2時だとかver.」のにじぱぺっと(全4種)が登場！また、「2時だとか 1st ワンマンライブ」ライブシーン&練習時のオフショットを収録したブロマイドセット、ならびにプレミアムブロマイドセットも。

にじぱぺっと 2時だとかver. & ブロマイドセット&プレミアムブロマイドセットはにじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp) にて2025年6月4日(水)20時30分から2025年6月15日(日)23時59分までの間、販売を行います。

※新グッズ3種と、その他一部商品は受注販売となります。

「にじぱぺっと 2時だとかver.」

ライブグッズビジュアルの衣装を着た「2時だとかver.」のにじぱぺっとです。



■にじぱぺっと 2時だとかver.

・価格：各 1,700円(税込)

・種類数：全4種

・サイズ(約)：本体Ｗ80mm×H110mm

※ライバーによって異なります。

・梱包時(約)：W130mm×H165mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

「2時だとか 1st ワンマンライブ ブロマイドセット」

ライブシーン2枚、練習時オフショット1枚を収録したブロマイド3枚セット！

「渡会雲雀セット」「不破湊セット」「イブラヒムセット」「ローレン・イロアスセット」の4種類となります。

※プレミアムブロマイドセット内のデザインと同様のものとなります。重複購入にご注意ください。

■2時だとか 1st ワンマンライブ ブロマイドセット

・価格：各900円(税込)

・種類数：3枚セット 全4種

・サイズ：L版

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

「2時だとか 1st ワンマンライブ プレミアムブロマイドセット」

ブロマイド3枚セット×4種(全12枚)、ライブリハーサル中のスチールを使用したB6サイズのアクリルパネル、グッズビジュアル設定資料や特典にて使用した表情差分等の内容が掲載されたCDブックレット型16P小冊子をオリジナルボックスでお届けするプレミアムセットです。



※プレミアムブロマイドセット内のデザインは「ブロマイドセット」と同様のものとなります。重複購入にご注意ください。



■2時だとか 1st ワンマンライブ プレミアムブロマイドセット

・価格： 6,500円(税込)

・種類数：1種

・サイズ(約)

ブロマイド：L版

アクリルパネル：W182mm×H128mm

冊子：W120mm×H120mm

ボックス：W240mm×H160mm×D35mm

・素材

ブロマイド：紙

アクリルパネル：アクリル、鉄

冊子：紙

ボックス：紙



※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

＜販売概要＞

・受注商品販売日程：2025年6月4日(水)20時30分～2025年6月15日(日)23時59分

・お届け予定：2025年9月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_595

■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

2時だとか メンバープロフィール

Vo｜渡会雲雀 (わたらいひばり/Watarai Hibari)

YouTube：https://www.youtube.com/@WataraiHibari

X：https://x.com/watarai_hibari

Gt｜不破湊 (ふわみなと/Fuwa Minato)

YouTube：https://www.youtube.com/@FuwaMinato

X：https://x.com/Fuwa_Minato

Gt｜イブラヒム (いぶらひむ/Ibrahim)

YouTube：https://www.youtube.com/@Ibrahim

X：https://x.com/honmono_ibrahim

Ba｜ローレン・イロアス (ろーれん・いろあす/Lauren Iroas)

YouTube：https://www.youtube.com/@LaurenIroas

X：https://x.com/Lauren_iroas

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

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最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



