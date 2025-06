急成長中のカンボジア投資市場を徹底解説 |「黄金の10年」を掴む不動産・証券フォーラム、6月14日東京開催

JCI LAB CO., LTD

JCI LAB CO., LTD(本社:プノンペン、代表:ヤン・ファン)は、2025年6月14日(土)に東京・紀尾井カンファレンスにて開催される特別来日講演フォーラム「カンボジア黄金の10年 ~証券市場と不動産投資に広がる新たなチャンス~」に共催いたします。

本フォーラムは、カンボジアの有力不動産開発企業 Picasso City Garden Development Plc. を主催とし、JCI LABおよびカンボジアの主要証券会社 Cambodia Securities Plc. の共催のもとで開催されます。現地の都市開発や証券市場の最新動向を、日本の企業・投資家の皆様に直接お伝えする貴重な機会となります。

特筆すべきは、通常はカンボジア現地でのみ開設可能な証券口座を、本フォーラム来場者限定で特別に開設できる機会が提供される点です。

これは、今後のカンボジア投資を具体的に検討される皆様にとって、大きな一歩となることでしょう。

当日は、カンボジア経済の成長性やIPO環境の整備、不動産開発の実例などを通じて、ASEAN地域との経済連携や海外投資に関心をお持ちの皆様へ、有益な情報をお届けします。

また、JCI LABは共催者として、会場運営および通訳サポートを担い、日カンボジア間のより深い経済交流と相互理解の促進に貢献いたします。

▼本フォーラムの申し込みはこちら(参加費無料)

https://forms.gle/vfsfHFTNdEQpCVbQ9

【成長まっただなかの国・カンボジア】

カンボジアは今、東南アジアの新興国市場の中でもひときわ注目を集めています。証券制度の整備、大型都市開発プロジェクトの進行、そして海外投資の増加により、「今、もっとも勢いのある国のひとつ」として存在感を強めています。

アジア開発銀行(ADB)(https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1044336/cam-ado-april-2025.pdf)の予測によれば、カンボジアの実質GDP成長率は2025年に+6.1%と見込まれており、フィリピン(+6.0%)やベトナム(+6.6%)と並んでASEAN内でも高水準。これは、日本国内でも注目され始めている「成長市場」への投資先として、十分な魅力があることを意味しています。

一方で、2024年時点の1人当たりGDPは約2,924ドルと、まだ発展の途上にある水準です。しかし、この「伸びしろ」こそが投資家や企業にとって最大の関心事です。1人当たりGDPが2,000ドルを超えると、衣食住に加え、教育・医療・レジャーといった分野への消費も広がり、今後の消費市場拡大が大いに期待されています。

本フォーラムは、こうした成長の現場に関心を寄せる日本国内の投資家・企業・事業開発担当者のニーズに応える形で企画されています。



※下記はカンボジアの2023年~2026年におけるGDP成長率およびインフレ率の予測です。

【本フォーラム開催の背景と目的】

出典:カンボジア経済財務省(Ministry of Economy and Finance)、カンボジア国家統計局(National Institute of Statistics)、アジア開発銀行(Asian Development Bank)「Budget in Brief 2025」本表は情報提供のみを目的としており、掲載時点での予測に基づくものです。今後の経済状況や国際情勢等により変更される可能性があります。また、本資料はJCI LABとしての投資助言や公式な予測を示すものではありません。

近年、経済成長を続けるカンボジアへの関心が日本でも高まるなか、「現地の信頼できる関係者から直接話を聞きたい」「リアルな投資・事業情報に触れたい」といった声が多く寄せられています。

本フォーラムは、そうしたニーズに応えるかたちで企画されました。

主催は、現地の都市開発をリードするPicasso City Garden Development Plc.。

登壇者として、カンボジアの主要証券会社 Cambodia Securities Plc. も共催し、証券市場や投資環境に関する最新情報をお届けします。

当日は、開発プロジェクトの構想や現地での取り組みについて、具体的な事例を交えてご紹介いたします。

また、会場運営および通訳支援には、日カンボジア間のビジネス交流を推進するJCI LABが共催として協力。単なる情報提供にとどまらず、今後の経済連携やネットワーク形成につながる場としての開催を目指しています。

さらに本フォーラムでは、通常はカンボジア国内でのみ可能な証券口座の開設を、来場者限定で特別に受け付けます。海外まで足を運ばずとも、信頼できる関係機関のもとでカンボジア証券市場への第一歩を踏み出す、貴重な機会となることを願っています。

イベントの概要

イベント名:カンボジア黄金の10年 ~証券市場と不動産投資に広がる新たなチャンス~

日 時:2025年6月14日(土)13:00~17:00(受付開始12:40)

会 場:東京ガーデンテラス紀尾井町 4F 紀尾井カンファレンス メインルーム

住 所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-4

主 催: Picasso City Garden Development Plc.

共 催:JCI LAB CO., LTD, Cambodia Securities Plc.

【主な内容(予定)】

カンボジアの証券市場の現状と成長可能性

Picasso City Garden Development Plc.の取り組みと都市開発プロジェクト紹介

ASEAN地域におけるカンボジアのポジショニング

日カンボジア間の経済連携に関する展望

【注意事項】

※本セミナーは、特定の金融商品や投資案件の販売・勧誘を目的とするものではありません。

情報提供および現地市場への理解促進を目的としており、内容については予告なく変更される場合があります。

【参加申込み】

以下フォームより、事前のお申し込みをお願いいたします。

※本セミナーは事前申込制となっております。定員になり次第締め切らせていただきます。

▼本フォーラムの申し込みはこちら(参加費無料)

https://forms.gle/vfsfHFTNdEQpCVbQ9

*下記QRコードよりお申し込みフォームにアクセスいただけます。

本フォーラムの申し込み用QRコード

JCI LAB CO., LTD

JCI LABは、カンボジアと日本のビジネスを繋ぐ架け橋となることをミッションに掲げ、両国の経済的な結びつきを強化し、より多くのカンボジアファンを創出することを目指して活動しています。カンボジア市場開拓とビジネス支援を専門とするJCI LABは、日本企業のカンボジア進出をサポートし、持続可能な経済成長に寄与するための重要な橋渡し役を務めています。



会社名 :JCI LAB CO., LTD.

設立 :2023年10月12日

代表取締役:ヤン・ファン

所在地 :41 St 322, Phnom Penh, カンボジア

事業内容 :カンボジア文化の紹介イベントを開催

カンボジア進出・現地視察に関するサポート

日本とカンボジアでの輸出入

カンボジア不動産の紹介及び販売代理業務

不動産に関するマーケティング、企画、情報提供及びプロモーション活動

URL :https://jci-lab.com/



【お問い合わせ先】

JCI LAB CO.,LTD

Email: contact@jci-lab.com