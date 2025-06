海にインスパイアされた、冒険心溢れるタイムピース：BLANCPAIN X SWATCH BIOCERAMIC SCUBA FIFTY FATHOMSコレクションに新作GREEN ABYSSが登場

スウォッチグループジャパン株式会社GREEN ABYSS \ 60,500(税込)

Bioceramic Scuba Fifty Fathomsコレクションの最新作、GREEN ABYSSが登場。1953年に発売された最初の本格的なダイバーズウォッチ、ブランパンのFifty Fathomsへのオマージュです。この新しいタイムピースは、深海や自然界の最も捉えどころのない生態系からインスピレーションを得て、探検や未知の世界に引き寄せられる人たちのために創られました。

ディープグリーンにサンドベージュとブラックのユニークなコンビネーションが特徴的なGREEN ABYSSは、未だ手つかずの深海の神秘を呼び起こします。このカラーコンビネーションは、Bioceramicによって実現しました。Bioceramicはヒマシ油から作られた唯一無二の複合材料で、ケースとループに比類のない強度と柔らかさを与えます。

ダークグリーンを基調としたGREEN ABYSSのブラックの文字盤には、コレクターの間で非常に人気の高いディテールである、水があることを検知する本物の液体接触インジケーターを備えています。1954年以来、ブランパンは、ダイビングクラブや軍事部隊で使用するためにデザインされた一部のモデルにこの独特のコンプリケーションを組み込んでいます。文字盤の6時位置にあるセンサーが、前回のダイビングで時計の防水性が損なわれていないことを確認します。水分が存在すると、センサーの色が変化して、そのことを知らせます。Fifty Fathomsのいくつかのモデルでは、米国海軍仕様に準拠した'MIL-SPEC'と呼ばれるデュアルカラーセンサーが搭載されています。

GREEN ABYSSは、卓越した防水性、耐磁性、安全な回転ベゼル、優れた視認性、そして機械式ムーブメントといったブランパンのアイコニックなFifty Fathomsの特徴をすべて体現しています。実際、Bioceramic Scuba Fifty Fathomsコレクションのすべての時計と同様に、GREEN ABYSSもSwatchの革新的なムーブメントSISTEM51を搭載しています。Swiss Madeで、ほぼ完全オートメーション化された生産プロセスで作られたSISTEM51は、中央ネジ1本を含む5つの組み立て済みモジュールにまとめられたわずか51個のパーツで構成されており、Nivachron(TM)ヒゲゼンマイにより耐磁性を備え、90時間のパワーリザーブを実現します。

ムーブメントの裏面には、「威厳ある海の女神」とも呼ばれる鮮やかなウミウシ、Felimare picta(フェリマレ・ピクタ)の美しいデジタルプリントが施されています。しばしば海底を優雅に飾るこのウミウシは、海の無数の不思議と海洋生物が織りなす豊かな世界を思い起こさせます。

GREEN ABYSSの文字盤にはブランパンのヴィンテージロゴが配され、コレクターの間で人気の高いディテールとなっています。また、文字盤とクラウンにはブランパンとSwatchのコラボレーションを称えるロゴがあしらわれ、NATOスタイルの2ピースのストラップ、そしてFifty Fathomsのアイコニックなシルエットを想起させるケースの輪郭は、その不朽のレガシーを反映しています。

オリジナルのFifty Fathomsウォッチに刻まれた“Blancpain”の文字と同様に、ケースの左側には“Swatch”の文字が配されています。時計の裏面には、PASSION FOR DIVING(ダイビングの情熱)、LICENCE TO EXPLORE(探検へのライセンス)、OCEAN BREATH(海洋の息吹)、PROTECT WHAT YOU LOVE(愛するものを守る)、IMMERSE YOURSELF(どっぷり没入)などの言葉が記されています。

GREEN ABYSSは、2025年6月7日(土)より、世界中の厳選されたSwatchストアで購入可能です。他のBioceramic Fifty Fathomsコレクションと同様に、ご購入はお一人様につき、1ストアで1日1本に限らせていただきます。

ケース素材:グリーンのBioceramicケースとクラウン

ケース直径:42.3 mm

ケース厚さ:14.4 mm

ラグ間の距離:48.0 mm

ムーブメント:90時間パワーリザーブ機能を備えたSISTEM51機械式ムーブメント(自動巻)。深海とFelimare picta(フェリマレ・ピクタ)のイラストのデジタルプリント

防水:50 ファゾム(91 m / 300 フィート / 9 気圧防水)

グラス:バイオ由来素材

文字盤:ダークグリーンの色合いのブラックの文字盤、ブランパンのヴィンテージロゴと6時位置にバイカラーの液体接触インジケーター

針、アワーマーカー、60 分 ダイビング目盛:グレード A ヴィンテージSuper-LumiNova(R)

ベゼル:グリーンのBioceramic素材の逆回転防止ベゼル、グレード A ヴィンテージSuper-LumiNova(R)が施されたディープブラックの樹脂製インサート付き

ストラップ:使用済みの漁網をリサイクルして作ったツーピースのNATOスタイルのストラップ。Bioceramic製ピンバックルとループ

Swatchについて - スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び

Swatch は1983 年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。Swatch は常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり- そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクションでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。Swatch はその初期からアクションスポーツ、アート、音楽の世界に積極的に携わってきたことからも分かるとおり、画期的な方法で思考し行動することを大切にしています。