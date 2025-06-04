TRIAD主催の建築デザインコンペティション「Visional City Design Competition」、エントリー数300件突破

株式会社TRIAD

株式会社TRIAD（本社：東京都港区 / 代表取締役：倉持 正之）が主催する第1回建築デザインコンペティション「Visional City Design Competition（読み：ビジョナル シティ デザイン コンペティション）」は、2025年4月1日のエントリー受付開始より約2ヶ月でエントリー数が300件を突破しました。

Visional City Design Competition：https://www.vcdc.jp/

審査員特別インタビュー（note）：https://note.com/triad_pr

本コンペティションは、建築・アート・ビジネス・地域デザインなど、あらゆる分野の視点から、都市における課題の解決と新たな可能性を探ることを目的とし社会と都市の未来をつなぐアイデアの発掘と発信を目指してまいります。

エントリーについて

エントリー受付期間：2025年4月1日（火）～ 7月31日（木）

作品提出期間：2025年8月1日（金）～ 8月31日（日）

エントリーフォーム：https://triad.tayori.com/f/vcdc-entry/

詳細および応募方法については、下記公式サイトをご参照ください。

Visional City Design Competition： https://www.vcdc.jp/

審査員

藤本 壮介 氏（藤本壮介建築設計事務所主宰）

谷尻 誠 氏（SUPPOSE DESIGN OFFICE株式会社 代表取締役）

中村 寛 氏（多摩美術大学リベラルアーツセンター大学院教授／アトリエ・アンソロポロジー合同会社代表）

林 亜季 氏（株式会社ブランドジャーナリズム代表取締役CEO）

齋藤 精一 氏（パノラマティクス主宰）

武藤 弥 氏（LAETOLI株式会社 代表取締役）

富田 奈利次 氏（株式会社TRIAD 執行役員）

賞金

最優秀賞（1作品）：300万円

優秀賞（2作品）：各100万円

COZUCHI賞（1作品）：50万円

COMMOSUS賞（1作品）：50万円

TRIAD賞（1作品）：50万円

株式会社TRIAD

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産資産価値向上事業（一時保有含む）／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/

アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティコンペティション）：https://www.vcdc.jp/