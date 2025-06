AIONA株式会社がPlug and Play Japan主催「Mobility Program Summer 2025」に採択

AIONA株式会社

AIによる設計開発支援を通じ、誰もが効率的に高品質なモノづくりを実現できる社会の構築を目指すAIONA株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:浅野友行、以下「当社」)は、Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下Plug and Play Japan)が主催するアクセラレータープログラム「Mobility Program Summer 2025」に採択されたことをお知らせいたします。

プログラム概要

採択証明書

プログラム名:Plug and Play Japan Mobility Program Summer 2025

期 間:2025年6月~9月中旬

代表コメント

AIONA株式会社 代表取締役 浅野 友行AIで開発現場を変える挑戦を

今回、Plug and Play JapanのMobility Program Summer 2025に採択いただいたことを、大変光栄に思っております。選定いただいたことに心より感謝申し上げるとともに、その期待にしっかり応えていきたいと考えています。

日本の製造業は今、熟練技術者の引退や人材不足により、技術やノウハウの継承が難しくなってきています。属人的な設計開発体制では限界があり、次世代の開発現場を支える新しい仕組みが求められています。

私たちは、こうした課題を解決するために「AIレビューアー(https://aiona.co.jp/#1a3d509db5b6814d9199dad27e85b3db)」を開発してきました。

AIを活用することで、若手設計者でも抜け漏れのない高品質な設計業務を効率的に行える世界を目指しています。

Plug and Play Japanのグローバルネットワーク、そして多様な業界パートナーとの連携を通じて、本プログラムでは以下の3点に特に注力してまいります。

・AIレビューアーの機能強化およびPoC(実証実験)展開の加速

・モビリティ領域における実証・事業化パートナーの獲得

・海外市場への適用可能性の検討と準備



これまでの技術と実績をさらに磨き、より多くの現場で役立てていただけるよう、挑戦を続けてまいります。

AIレビューアーについてはこちら▶︎

モノづくりノウハウを活かすAIレビューアー、デモ動画公開を開始(PR TIMES)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000155874.html)

Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルの日本支社です。シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上の企業・団体がパートナーとして参加しています。Plug and Play Japanはグローバルネットワークを活かし、「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」「政府・自治体連携によるスタートアップの海外展開支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業の共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通じ、大手企業は自社のイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広い大手企業との連携機会を得られます。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。

【会社概要】

AIONA株式会社

代表者:代表取締役 浅野 友行

設立:2024年10月10日

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

URL:https://aiona.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

AIONA株式会社 広報担当

Email:info@aiona.co.jp