「日本DX大賞2025」ポスターセッション登壇者発表！

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

日本DX大賞実行委員会は、「日本DX大賞2025 サミット＆アワード」内で開催するポスターセッションの登壇者を発表しました。

本ポスターセッションでは、全国から選ばれた計18団体が「7月16日（水）」に8団体、「7月17日（木）」に10団体それぞれ発表を行います。

“リアルな現場発”のDX推進事例を“一枚のポスター”にまとめ、登壇者本人と直接対話できる貴重な機会としてDXに関心をお持ちの皆様にぜひご来場いただきたいセッションです。

■ポスターセッション概要

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日 時 ：2025年7月16日（水） 14:00～17:00／

7月17日（木） 12:00～15:30

※各コアタイムは下欄をご参照ください

会 場 ：渋谷ストリームホール5F ホワイエ（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21-3）

主 催 ：日本DX大賞実行委員会

対 象 ：DX推進に関心を持つ企業・自治体の実務担当者、経営者、ご支援企業など

参 加 ：無料（事前登録制）

※サミット＆アワード参加登録をお済ませの方は、そのままご入場いただけます。

■ポスターセッションの特徴

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・全国から選ばれた18社・団体が、“一枚のポスター”にDX推進事例を集約。

・各コアタイムにおいて、来場者は登壇者に直接質疑応答が可能。

・優秀な取り組みは、「日本DX大賞2025 表彰式」において表彰。

・発表者同士・来場者同士のネットワーキングの場としてもご活用いただけます。

■登壇者一覧（発表順）

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◆7月16日（水）【コアタイム 14:30～15:00】◆

01. 水稲の新品種と栽培技術開発を支える圃場調査のDX

発表者：五十嵐 俊成

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 中央農業試験場 水田農業部

02. 自治会連絡のデジタル化と広報DX

発表者：山岡 和宏

兵庫県加西市 政策部情報課 課長

03. 最新の無線技術とIoT／AIを活用した農作業自動化システムで農業変革

発表者：山本 祐輝

株式会社アリオンシステム 常務取締役

04. 福祉DXの実践 ― 初めてICT・DXに取り組む施設に向けて ―

発表者：太田 康文

株式会社グーニーズグループ DXコンサルタント

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◆7月16日（水）【コアタイム 15:30～16:30】◆

01. 政務活動費のオンライン提出への行程 ～ のり貼りよ、さようなら ～

発表者：徳永 優貴

玉名市議会事務局 議会事務局 参事

02. DXの礎「ひとづくり」 ― 宝塚市ビジネススキルアップゼミを通じた持続可能なDX推進体制づくり ―

発表者：吉川 達

宝塚市 総務部業務改革推進課 係長

03. ボトムアップDXが生んだ業務効率化の奇跡

発表者：小俣 貴司

富士吉田市 総務部財政情報課 DX推進担当主査

04. 地域公共交通が見える・分かる・進化する！ ～ データ可視化で自治体交通政策のEBPMを支援 ～

発表者：堤 卓也

株式会社MaaS Tech Japan 事業グロース部門 ディレクター

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◆7月17日（木）【コアタイム 13:35～14:05】◆

01. 全社員がDXに取り組む組織へ生まれ変わる！

発表者：甲斐 祐香

日本新薬株式会社 DX推進部DX企画推進課 主任

山口 繁幸

日本新薬株式会社 DX推進部DX企画推進課 課長

02. AIを活用したボルト締結管理システムの産業用太陽光市場への展開

発表者：飯塚 紘子

旭化成エンジニアリング株式会社 戦略企画室 マネージャー

03. ダイハツ工業の「人にやさしいみんなのデジタル」実現のための現場主導のDX推進の取り組み

発表者：太古 無限

ダイハツ工業株式会社 コーポレート統括本部DX推進部DX推進室デジタル変革グループ グループ長

04. Daigas X（トランスフォーメーション）

発表者：出光 啓祐

大阪ガス株式会社 DX企画部戦略企画チーム 課長

05. 170年の歴史を変える！レガシー産業“DX”への挑戦 ～ 変革の翼で未来を拓く ～

発表者：佐竹 健太郎

株式会社IHI航空・宇宙・防衛事業領域トランスフォーメーションセンター 主査

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◆7月17日（木）【コアタイム 14:30～15:00】◆

01. Kaigo Cloud 介護の契約より簡単に

発表者：酒井 悌司

株式会社航和 コンサルティング事業部 営業課長

02. 元請け意識からの脱却！DXが果たすものづくり産業の調達改革

発表者：剱持 卓也

富士油圧精機株式会社 取締役第二工場長

03. 「AIモデル等のデータ利活用ユースケース拡大を通じた業務効率化について」

発表者：天野 弘規

株式会社オリエントコーポレーション データ・ソリューション部 部長

04. 新基幹システムをノーコードで開発・構築

発表者：平泉 嗣業

橋本総業株式会社 システム部 部長

05. 行動変容プラットフォーム「モアクト」が実現する、新たな『共創』のカタチ

発表者：小山 陽平

関西電力株式会社 IT戦略室業務改革推進グループ マネジャー

■参加方法

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本ポスターセッションは、「日本DX大賞2025 サミット＆アワード」への参加登録をいただいた方ならどなたでもご参加いただけます。

まだ登録がお済みでない方は、下記より事前登録をお願いいたします。

・登録フォーム： https://dxawards-summit.jp/

本ポスターセッションは、DXに取り組む企業・団体の実務担当者や経営者の皆様とDX推進担当者が対話できる貴重な機会です。

自社のDX推進に役立つ知見をぜひお持ち帰りいただければ幸いです。

【一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会】

事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表理事 森戸裕一

発足：2010年6月（法人化：2010年10月）

URL： https://jdxa.org

事業内容：

DX人材の育成および組織変革支援

DXに関するイベント・勉強会の開催

地域・中小企業のDX推進プロジェクト

政策提言・情報発信・啓発活動 ほか

■JDXが運営するメディア：

経革広場：https://www.keikakuhiroba.net/

Digital Workstyle College：https://digitalworkstylecollege.jp

TechTrends：https://techtrends.jp