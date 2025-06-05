AirX、今年も花火大会フライトを販売

株式会社AirX

株式会社AirX（本社：東京都千代田区、代表取締役：手塚 究、以下「AirX」）は、2025年夏に関東近郊で開催予定の花火大会に合わせて、上空から打ち上げ花火を楽しめる特別企画「花火フライト2025」の販売を開始したことをお知らせいたします。

昨年大好評をいただいた本プランは、首都圏4カ所のヘリポートから出発し、約20～30分間の空からの花火鑑賞をお楽しみいただけます。

フライト概要

※写真はイメージです。

■2025年花火大会スケジュール

- 2025年7月22日(火)：葛飾納涼花火大会- 2025年7月26日(土)：隅田川花火大会- 2025年8月2日(土)：江戸川区花火大会※一部売り切れのフライトもあり

花火大会に関する最新の情報につきましては、LINE（https://lin.ee/d5CK5zU）にて配信いたします。是非ご登録ください。

■予約受付中の花火大会フライト詳細

- 2025年7月22日(火)：葛飾納涼花火大会花火鑑賞時間: 約15~20分[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28531/table/261_1_c00788bee4567be4ae9486616eb4cbd3.jpg?v=202506060355 ]

- 2025年7月26日(土)：隅田川花火大会花火鑑賞時間: 約30分[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28531/table/261_2_78883e34ec04389fc49c93043960ac76.jpg?v=202506060355 ]

- 2025年8月2日(土)：江戸川区花火大会花火鑑賞時間: 約15~20分 ※川島発のみ約30分[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28531/table/261_3_b11eb1e2841a6500d42e5a8b7dfd4b49.jpg?v=202506060355 ]

〈注意事項〉

- ヘリポートの集合時間は離陸時間の30分前です。- 体重制限：3名乗り1機220kgまで、4名乗り1機300kgまで- フライト中止の場合は、全額ご返金または別日に空きがあれば日程を変更することが可能です。- その他詳細は、予約ページやご予約後にお送りするメールをご確認ください。

■ヘリポート詳細

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/28531/table/261_4_d1ecf07961bf7f53ced0df403dec1083.jpg?v=202506060355 ]

- 特設サイトのご案内

フライトプランの詳細・お申し込みについては下記特設サイトよりご確認ください。

詳細を見る :https://skyview.airos.jp/fireworks

- LINE公式アカウントのご案内

お得なキャンペーンのお知らせや、季節ごとの特別フライトのご案内を定期的に発信しています。 是非、ご登録ください。

https://lin.ee/d5CK5zU

- 株式会社AirX 会社概要

会社名：株式会社AirX

住所：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork麹町

設立：2015年2月23日

代表取締役：手塚 究

事業内容：旅行手配事業、航空運送代理事業

会社URL：https://airx.co.jp

サービスURL：

[AIROS] https://airos.jp

[AIROS Skyview] https://skyview.airos.jp

採用関連ページ：https://career.airx.co.jp

公式Twitter：https://twitter.com/airos_skyview

公式Instagram：https://www.instagram.com/airos_skyview

AirXは「空の移動革命」を見据え、空の交通デジタルプラットフォームを開発するテクノロジー会社です。

ヘリコプターやプライベートジェットに加え、空飛ぶクルマと呼ばれる次世代航空機(eVTOL)の、仕入れから販売、ヘリポートの設置・運営など、エアモビリティの供給源となるインフラを構築しております。

これまで遊休ヘリと着陸地の独自データベースに基づく国内唯一のヘリ手配オンデマンドシステムを構築し、ヘリの即時予約と運賃の低価格化を実現しました。現在はヘリのチャーターサービス「AIROS（エアロス）」「AIROS Skyview（エアロススカイビュー）」を運営し、次世代航空機の登場によるエアーモビリティ市場の急拡大を視野に、空の交通を最適化していきます。