FwriteDown（フライトダウン）Japan Drone2025出展！
Paix Avi株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ty8B9Y-Y0N8 ]
Paix Avi株式会社（代表取締役：本間 貴大）は、6月4日(水)から6月6日(金)に幕張メッセで開催される「Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO 2025」に出展します。
開催期間中は、海浜幕張駅構内にフライトダウンの広告も掲載しておりますので、是非ご覧ください。
展示の詳細
＜出展ブース＞
BF-11
＜展示物＞
ドローン運用管理サービス「FwriteDown（フライトダウン）(https://service-fwritedown.com/)」
本サービスは、国土交通省の「DIPS（ドローン情報基盤システム2.0）」と連携し、機体登録、飛行許可申請、飛行計画通報、飛行日誌作成といった煩雑な手続きを一元管理することが可能です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ty8B9Y-Y0N8 ]
ブースにてデモ版の体験も可能ですので是非お試しください。
本件に関するお問い合わせ先
FwriteDown運営事務局
お問合せフォーム(https://service-fwritedown.com/contact)
FwriteDown X 公式アカウント(https://x.com/DownFwrite)