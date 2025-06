『PUBG MOBILE』×『進撃の巨人』コラボスキン販売開始！ドン勝に、心臓を捧げよ！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社(代表取締役 イ・カンソク)は、『PUBG MOBILE』において2025年5月30日(金)に進撃の巨人コラボスキンの販売が開始されたことをお知らせします。

PUBG MOBILEに大ヒットアニメ「進撃の巨人」にインスパイアされた新しいキャラクタースキン、ボイスカードなどのコラボアイテムが登場します。

世界で最も人気のあるモバイルゲームの1つであるPUBG MOBILEは、世界中で人気を博しているアニメ『進撃の巨人』シリーズとのコラボレーションとして、刺激的なアップデートを発表できることを嬉しく思います。

既にゲーム内で実装されている緊迫感のあるゲームプレイと機能を基盤に、コラボレーションの次の段階では新しいキャラクタースキン、アイテム、ボイスカードなどによりゲーム体験がさらに向上します。

これらの刺激的な追加要素は、進撃の巨人クレートと、2つの進撃の巨人SPINを通じて入手可能で、プレイヤーをPUBG MOBILEで進撃の巨人の世界へとさらに深く導きます。

5月30日(金)から7月7日(月)8:59まで、エレン・イェーガー、アルミン・アルレルト、リヴァイ、ミカサ・アッカーマンといった人気キャラクターのキャラクタースキンが登場し、プレイヤーは『進撃の巨人』の世界観に没入ことができます。

各キャラクタースキンはアニメ風とリアルな3Dスタイルの両方が実装されており、プレイヤーは生き生きとしたアニメ風のキャラクターとリアルなキャラクターをシームレスに切り替えることができます。

アニメ『進撃の巨人』シリーズの核となる変身能力に敬意を表し、エレン・イェーガーのキャラクタースキンと進撃の巨人セットの両方を入手すると、エレン・イェーガーを進撃の巨人へと変身させる能力がアンロックされます。

同様にアルミン・アルレルトのキャラクタースキンと超大型巨人セットの両方を入手すると、アルミン・アルレルトが超大型巨人へと変身し、新しいゲームプレイ体験を提供します。

これらの変身シーンに加え、プレイヤーは「鎧の巨人」スキンや相棒「ミニ超大型巨人」など、『進撃の巨人』の世界観と熱狂を体現した幅広いテーマコンテンツに没入することができます。

さらに『進撃の巨人』のエレン、アルミン、リヴァイ、ミカサのボイスカードも用意されており、アニメシリーズを象徴するセリフが収録されています。

プレイヤーは人類を巨人から守るために尽力する「調査兵団」をモチーフにした様々なカスタマイズアイテムを入手することもできます。

調査兵団スキン、馬(調査兵団)、ダチア(車力の巨人)、ダチア(超大型巨人)などが含まれます。

さらにパラシュート、銃器スキン、近接武器、ヘルメット、バックパック、武器チャームなどのテーマに沿った装備コレクションも用意されており、これらはすべて、『進撃の巨人』を世界的な社会現象へと押し上げたスタイル、象徴性、そして印象的なビジュアルを体現しています。

『PUBG MOBILE』×『進撃の巨人』コラボは、2025年7月7日8:59まで実施しています。App StoreおよびGoogle Play Storeから無料でゲームをダウンロードしてプレイし、最新コンテンツを楽しみましょう。

『進撃の巨人』とは

壁に隔たれた世界を舞台に、人類と巨人との終わりなき戦いを描いたダーク・ファンタジー『進撃の巨人』は、独自の世界観、個性的なキャラクター、そして、圧倒的なストーリーテリングによって読者の熱狂的な支持を獲得していく。

コミックスは全34巻。2025年現在、漫画の発行部数は全世界累計で1.4億部を超えている。

TVアニメシリーズは、Season 1~Season 3までをWITSTUDIOが、The Final SeasonをMAPPAがそれぞれ制作し、2023年秋に全94話をもって完結した。

2014年に、第19回AMDアワード大賞/総務大臣賞を受賞したのを皮切りに、2022年、Global TV Drama Award 2021 Most In-Demand TV Series in the world受賞。2024年、Astra TV Awards 2023 Best Streaming Animated Series or TV Movie受賞など数多くの賞を受賞している。

『PUBG MOBILE』ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して”最後の1人”になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

