外国人材育成・定着支援セミナー in STATION Aiを開催します！
製造業・建設業界をはじめ、外国人材の採用が広がる中で、 "育て方" や "定着の仕組み" に課題を感じていませんか？
株式会社One Terrace（本社：東京都港区、代表取締役：石中達也）は、 名古屋拠点として入居するSTATION Aiにて、外国人材の活用・育成に関する無料セミナーを開催いたします。
開催概要
タイトル： 製造業・建設業界向け 技術系外国人材を雇用する企業のための外国人材育成セミナー
日時： 2025年6月17日（火）16:00～17:00
会場： STATION Ai 3階 階段スペース（愛知県名古屋市）
参加費： 無料
対象： 外国人材の採用・育成に関わる企業担当者様
登壇者： 阿久津 大輔（株式会社One Terrace 取締役／外国人雇用管理アセッサー）
セミナー内容（予定）
- 外国人材の活用最新トレンド
育成就労・特定技能による長期雇用
高度人材の採用事例・育成事例
- 育成と管理のポイント
育成項目と中長期プランの立て方
目標管理と多文化コミュニケーション
- 長期雇用に向けた制度設計
キャリアプランの考え方
等級・評価・報酬制度の工夫
- One Terraceの支援サービス
外国人材紹介「チョクトリ」
定着研修「定着プラス」
日本語教育プログラム「One Japanese」
- 質疑応答
▼参加申し込みはこちら▼
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwXVw37AwxycQIlUNKnqKbht3-fJJuh7SBWrTtcKrJIwTSA/viewform
※当日は名刺をご持参ください。
お問い合わせ
株式会社One Terrace 名古屋拠点（担当：田島）
MAIL：shiori.tajima@oneterrace.jp
TEL：070-1251-7718
株式会社One Terraceについて
One Terraceは、2016年8月にベトナムで創業した地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。
会社名：株式会社One Terrace
所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F
代表者：代表取締役 石中達也
設立：2017年4月
事業内容：外国人材紹介・育成、DX支援、多文化共生支援
URL：https://oneterrace.jp/