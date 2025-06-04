外国人材育成・定着支援セミナー in STATION Aiを開催します！

株式会社One Terrace

製造業・建設業界をはじめ、外国人材の採用が広がる中で、 "育て方" や "定着の仕組み" に課題を感じていませんか？

株式会社One Terrace（本社：東京都港区、代表取締役：石中達也）は、 名古屋拠点として入居するSTATION Aiにて、外国人材の活用・育成に関する無料セミナーを開催いたします。

開催概要

タイトル： 製造業・建設業界向け 技術系外国人材を雇用する企業のための外国人材育成セミナー

日時： 2025年6月17日（火）16:00～17:00

会場： STATION Ai 3階 階段スペース（愛知県名古屋市）

参加費： 無料

対象： 外国人材の採用・育成に関わる企業担当者様

登壇者： 阿久津 大輔（株式会社One Terrace 取締役／外国人雇用管理アセッサー）

セミナー内容（予定）- 外国人材の活用最新トレンド育成就労・特定技能による長期雇用高度人材の採用事例・育成事例- 育成と管理のポイント育成項目と中長期プランの立て方目標管理と多文化コミュニケーション- 長期雇用に向けた制度設計キャリアプランの考え方等級・評価・報酬制度の工夫- One Terraceの支援サービス外国人材紹介「チョクトリ」定着研修「定着プラス」日本語教育プログラム「One Japanese」- 質疑応答

▼参加申し込みはこちら▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwXVw37AwxycQIlUNKnqKbht3-fJJuh7SBWrTtcKrJIwTSA/viewform

※当日は名刺をご持参ください。

お問い合わせ

株式会社One Terrace 名古屋拠点（担当：田島）

MAIL：shiori.tajima@oneterrace.jp

TEL：070-1251-7718

株式会社One Terraceについて

One Terraceは、2016年8月にベトナムで創業した地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。

会社名：株式会社One Terrace

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F

代表者：代表取締役 石中達也

設立：2017年4月

事業内容：外国人材紹介・育成、DX支援、多文化共生支援

URL：https://oneterrace.jp/