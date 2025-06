自治体複業アワード2025、大賞とマーケティング・DXなど5部門の受賞プロジェクトを発表！自治体複業を通して地域課題の解決に挑戦した取り組みを表彰

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林尚朝、以下「Another works」)は、2025年5月23日(金)に自治体複業を通して地域課題の解決に挑戦したプロジェクトを表彰する「自治体複業アワード2025」の授賞式を開催したことをお知らせいたします。

■自治体複業アワードとは

特設サイトはこちら :https://forseries.aw-anotherworks.com/public-award2025

自治体複業アワードは、自治体での複業人材の活用促進を目指しAnother worksが今年から新たに開催するものです。インパクト・新規性・共創性・持続可能性の観点から、自治体複業を通して地域課題の解決に挑戦したプロジェクトを表彰いたします。「地元や縁のある地域に貢献したい」「複業人材の力を借りてより良い行政サービスを届けたい」といった複業人材や自治体職員の”挑戦”を応援し続ける存在でありたいと考え自治体複業アワードを開催いたしました。

■自治体複業アワード2025 受賞プロジェクト

当社は、2020年10月より自治体と専門的なスキルを持つ複業人材とのマッチングを支援しています。これまで累計220自治体以上に導入され、自治体への登用数は600名を超えています。今回の自治体複業アワードでは、これまでの取り組みの中から5件のプロジェクトを表彰いたしました。

○大賞/デザイン部門賞左から鳥取県日野郡江府町 藤原氏、複業アドバイザー 豊田氏、株式会社官民連携事業研究所 代表取締役 鷲見氏[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/449_1_5a4f6d08b042cc7d0a951aef18b38da2.jpg?v=202506060255 ]○マーケティング部門左から複業アドバイザー 白尾氏、株式会社Another works 代表取締役 大林[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/449_2_ac3a56646085c70446a5774f55492922.jpg?v=202506060255 ]○業務改善・DX部門賞左から福岡県大刀洗町 渡邊氏、複業アドバイザー 吉弘氏、奈良県三宅町長 森田氏[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/449_3_f6352581a548acb348c75905a9d0b373.jpg?v=202506060255 ]○広報・PR部門賞左から奈良県宇陀市 林氏・甲賀氏、複業アドバイザー 山田氏、奈良県三宅町長 森田氏[表4: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/449_4_8cf59777f8a3a93db4080d4f879c4589.jpg?v=202506060255 ]○人事・働き方部門賞左から三重県桑名市 安達氏・亀永氏、複業アドバイザー 長岐氏、株式会社官民連携事業研究所 代表取締役 鷲見氏[表5: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/449_5_3b4c4d3da66d686c1a6f7a39124933a6.jpg?v=202506060255 ]

■「複業クラウド for Public」とは

専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public

■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp