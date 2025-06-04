産業用製品検索サービス「メトリー」を運営するZAZA株式会社、埼玉県DX推進支援ネットワーク「埼玉DXパートナー」に認定

ZAZA株式会社

「未来を実装する。」をミッションに産業用製品検索サービス「メトリー」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）を運営するZAZA株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：永津豪 以下、当社）は、この度埼玉県DX推進支援ネットワークの「埼玉DXパートナー」として認定されたことをお知らせいたします。

■「埼玉DXパートナー」とは

「埼玉DXパートナー」とは、埼玉県内企業の課題解決の支援に協力する、IT企業・SIer・コンサル・教育機関など、DXやデジタル化に関するソリューションを持つ事業者を指します。

当社はこの取り組みを通じて、埼玉県内の中小企業をはじめとするモノづくり・製造業のDX化を積極的に推進してまいります。「メトリー」が持つ70,000社を超える産業用製品データベースと5言語対応のグローバルネットワークを活用し、県内企業の生産性向上と新たな事業機会創出を支援することで、埼玉県製造業の持続的成長に貢献いたします。

■埼玉県DX推進支援ネットワークについて

埼玉県DX推進支援ネットワークは、埼玉県内企業のデジタル化・DX推進を目的として、令和3年10月に設立された官民連携組織です。国、埼玉県、市町村、経済団体、金融機関、支援機関が一体となって、県内企業のデジタルトランスフォーメーションを総合的に支援しています。DXパートナー制度を通じて、専門的なソリューションを持つ事業者と県内企業をマッチングし、実効性の高いDX推進を実現しています。



名称 ：埼玉県DX推進支援ネットワーク

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

設立 ：令和3年10月

HP ：https://www.saitamadx.com/

■メトリーについて

「メトリー」は、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けにセンサー・測定器・工具等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など70,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語で利用可能であり、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。 当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

■ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://youtu.be/U67qstXkmfY

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com