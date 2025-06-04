TVアニメ「WIND BREAKER」のハーブティー、渋谷モディ1階 SHIBUYA BASEフードスペース「ウッドチャック」にて2025年6月5日～1週間限定で先行販売開始！！

narrative株式会社(C)にいさとる・ 講談社 ／WIND BREAKER Project

「わたしだけの物語を、もっと楽しく、もっと豊かに。」をコンセプトに、複合事業を提供するnarrative株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小原 崇幹 以下narrative）は、TVアニメ「WIND BREAKER」のハーブティー（全4種類）を2025年６月５日より、渋谷モディ1階 SHIBUYA BASEフードスペース「ウッドチャック」にて販売開始します。

■商品概要

TVアニメ「WIND BREAKER」の桜 遥、蘇枋 隼飛、梶 蓮、梅宮 一の4人のそれぞれの個性とカラーをイメージしたハーブティーとなります。

2025年6月5日（木）～1週間期間限定で「ウッドチャック」が渋谷モディ1階 SHIBUYA BASE フードスペースに出店する際に、TVアニメ「WIND BREAKER」ハーブティーを先行販売いたします。

また、現在アニメ専門店やその他量販店で予約受付中となっており、一般発売は2025年7月末予定しています。

■商品情報(封入物含む)

TVアニメ「WIND BREAKER」ハーブティー（桜 遥)

ルイボス香るオレンジ色のハーブティー

桜遥をイメージした、輝きあるオレンジ色のハーブティー。

緑茶に似たさっぱりとした味わいのグリーンルイボスティーにカモミールを加えることでやさしく、更に飲み心地の良い味わいのハーブティーに仕上がっています。

封入特典：ステッカー（桜 遥)

\1,375 （税込）

予約受付中

AnimeStore.JP

https://anime-store.jp/products/4595555863010?_pos=2&_sid=a6a98bc8b&_ss=r(https://anime-store.jp/products/4595555863010?_pos=2&_sid=a6a98bc8b&_ss=r)

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3144336/

アニメギフトラボ

https://anime-giftlab.jp/products/4595555863010

TVアニメ「WIND BREAKER」ハーブティー(蘇枋 隼飛)

華やかな赤色のハーブティー

蘇枋隼飛をイメージした、華やかな赤色のハーブティー。

鮮やかな色味とフルーティーな味わい。更にエルダーフラワーの華やかな香りがあることで飲みやすい中に個性的な印象を与えるハーブティーに仕上がっています。

封入特典：ステッカー(蘇枋 隼飛)

\1,375 （税込）

予約受付中

AnimeStore.JP

https://anime-store.jp/products/4595640038996?_pos=4&_sid=a6a98bc8b&_ss=r(https://anime-store.jp/products/4595640038996?_pos=4&_sid=a6a98bc8b&_ss=r)

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3144337/

アニメギフトラボ

https://anime-giftlab.jp/products/4595640038996

TVアニメ「WIND BREAKER」ハーブティー(梶 蓮)

黒豆と緑茶の和ハーブティー

梶蓮をイメージした、グレーに近い色味に黒豆の緑茶が薫るハーブティー。

日本茶のテイストで飲みやすい和ハーブティーに仕上がっています。

封入特典：ステッカー(梶 蓮)

\1,375 （税込）

予約受付中

AnimeStore.JP

https://anime-store.jp/products/4595555863027?_pos=1&_sid=a6a98bc8b&_ss=r(https://anime-store.jp/products/4595555863027?_pos=1&_sid=a6a98bc8b&_ss=r)

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3144338/

アニメギフトラボ

https://anime-giftlab.jp/products/4595555863027

TVアニメ「WIND BREAKER」ハーブティー(梅宮 一)

落ち着いた味わいの水色のハーブティー

梅宮一をイメージした、青みのハーブティー。

インパクトある色味から予想外のレモンバーベナやラベンダーが薫る、心落ち着かせる飲みやすいハーブティーに仕上がっています。

封入特典：ステッカー(梅宮 一)

\1,375 （税込）

予約受付中

AnimeStore.JP

https://anime-store.jp/products/4595555863034?_pos=3&_sid=a6a98bc8b&_ss=r(https://anime-store.jp/products/4595555863034?_pos=3&_sid=a6a98bc8b&_ss=r)

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3144339/

アニメギフトラボ

https://anime-giftlab.jp/products/4595555863034

■TV アニメ「WIND BREAKER」とは

週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」人気ランキング首位常連で単行本は発売即重版連発の超話題作が、CloverWorks により待望のアニメ化！

2024 年 4 月より Season 1 の放送を開始し話題沸騰の本作は、勢いそのままに、今年 4 月より Season 2 に突入！

孤独な不良高校生・桜は、ケンカのてっぺんを目指して、超不良校として名高い風鈴高校にやってきた。しかし、現在の風鈴は“防風鈴ボウフウリン”と名付けられ、街を守る集団に変わっていた。

“防風鈴ボウフウリン”の一員として街の人々との触れ合いを重ね、獅子頭連との闘いを経て、少しずつ成長していく桜が級長として新たな敵に立ち向かう！

本件に関するお問い合わせ、生花を活用した企画提案に興味のある方は下記よりお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ】

support@hanameku.jp

■会社概要

会社名：narrative株式会社

住所：東京都港区東麻布２－３２－７ ３F

設立：2022年2月1日

代表者：代表取締役社長 小原 崇幹

事業内容：マーケティング事業、HR事業、PR事業

URL：https://nrtv.co.jp/