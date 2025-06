【本日発売】株式会社ホリ から ショルダーポーチが本日発売【Nintendo Switch(TM)2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。

● 収納できるもの

・Nintendo Switch(TM) 2 本体 / Nintendo Switch(TM)本体 /

Nintendo Switch(TM) Lite本体 / Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル) 本体 いずれか1つ

・ACアダプターなど

・ゲームカード6個

※ Nintendo Switch(TM) 2 ドックを収納することはできません。



● 通気性の良いメッシュ素材

背面は通気性の良いメッシュ素材で、背負い心地の良い仕様です。



● 本品と併用可能な製品はこちら

https://hori.jp/compatibility/nsx/

製品名 : ショルダーポーチ for Nintendo Switch(TM) 2

販売価格 : \3,980(税込)

発売日 : 2025年6月5日(木)

品番 : NSX-020

JANコード : 4961818039469

製品ページ : https://hori.jp/products/nsx/nsx-020/

amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5WXYJ6Z

楽天 : https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-020/

ホリストア : https://horistore.com/shop/g/gNSX-020/

【製品仕様】

・外形寸法 : (幅)約30.5cm × (奥行)約7cm × (高さ)約14.7cm

・質量 : 約305g

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

Nintendo Switch(TM)

Nintendo Switch(TM) Lite

Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル)

【内容品】

・ポーチ × 1

【材質】

ナイロン、ポリエステル、PP、PU、POM

【ご注意・その他】

本品には、Nintendo Switch(TM) 2 は付属しておりません。

写真と本品は多少異なる場合があります。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。



@ Nintendo

(C) HORI CO., LTD.