国内最大級のドローン・eVTOL国際展示会「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025」にトップスポンサーとして出展【GMOインターネットグループ】

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、インターネット広告・メディア、インターネット金融、暗号資産の各事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2025年6月4日(水)から6日(金)の3日間、幕張メッセで開催される国内最大級のドローン・eVTOL(※1)国際展示会「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025」(主催:一般社団法人日本UAS産業振興協議会 以下、JUIDA 共催:株式会社コングレ)に、トップスポンサーである「Platinum Sponsor」として出展します。

(※1)電動垂直離着陸機、垂直に離着陸する電動の空飛ぶクルマ。

特設サイトは、以下のURLよりご覧ください。

https://ai-robotics.gmo/lp/japandrone/(https://ai-robotics.gmo/lp/japandrone/)

【出展のポイント】

ブースでは、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(以下、GMO AIR)を中心に、陸・海・空の各分野でロボットやドローンが活躍する未来をイメージできる展示内容としています。「陸」では、ヒューマノイドロボットやサービスロボットや災害救助四足歩行ロボットが、「海」では、人命救助ドローンや水中ドローンが、「空」では、空飛ぶクルマが活躍している未来を体験できるようになっています。

特に今回は、その中でも注目を集めている「人命救助ドローン」は、海上での救助を模したデモンストレーションも実施します。

そのほかにも、空のセキュリティを体感できる「VR体験」、専門家によるパネルディスカッションといった多彩な企画を予定します。

また、GMOインターネットグループは、ドローンやロボットの導入を支援するとともに、その後の安定的かつ安全な運用を支えるため、サーバーレンタルやインターネット通信などの基盤インフラに加え、グループ各社による高度なセキュリティ技術を提供しています。ブースでは、これらの取り組みとサービスについてご紹介します。

■主な展示内容

・ 人命救助ドローンのデモンストレーション

水難事故を想定し、人命救助ドローンにて救助動作を再現

・ 空飛ぶクルマのVR乗車体験

次世代移動体験を安全の視点から体験

・ ドローン・最新ロボット展示・デモンストレーション

協力企業によるドローンや最新ロボットの展示

・ 専門家によるパネルディスカッション

ドローンや空飛ぶクルマの安全を守るための最新知見を共有

【展示・デモンストレーション】

<陸>

■ヒューマノイドロボットUnitree Robotics 社「G1」

身長約130cm・体重約35kgの小型ヒューマノイドロボット。軽量で取り回しやすく、深層強化学習に対応した開発環境が用意されており、歩行や運動制御などの独自アルゴリズムを実装可能。コンパクトながらも多関節の精密な動作を実現し、次世代のロボティクス開発を加速させる注目の機体です。

■災害救助四足歩行ロボット株式会社エルザジャパン「DEEPRobotics X30」

X30は発電所・工場での検査・緊急救助・火災検知・科学研究などの産業ニーズに対応するために設計された最上位製品です。DEEP Robotics社独自の融合知覚技術が組み込まれており、様々な難題に対処することができます。活動可能な環境および気候条件を大幅に拡大させており、安全かつ効率的でインテリジェントな運用を確保するた め、包括的なリアルタイムモニタリングおよび緊急対応システムの搭載が可能です。

■サービスロボットNUWAロボティクスJAPAN株式会社「Kebbi Air」

Kebbi Air Sは、可愛らしいデザインと自然な動作を兼ね備えた次世代型コミュニケーションロボットです。NUWA GenAIとRAG技術により、多言語の自然対話を実現。ノーコードでカスタマイズ可能で、遠隔管理やAPI連携、豊富なセンサーとモーション制御を活かし、接客・受付・教育・案内など幅広い業務に対応します。

<海>

■人命救助ドローン・水中ドローン株式会社manisonias「海難レスキュードローン『SAKURA』」

水難事故発生時に海岸から迅速に現場へ飛行。膨張型救命浮環や海水を着色するシーマーカーを投下し、救助活動を支援する無人航空機。GPS搭載のカプセルにより正確な位置特定が可能で、複数人の救助にも対応。また、スピーカー機能で現場の水難者に呼びかけを行い、安心感と指示伝達を実現し、着水可能なフロート脚も備え、人命救助を最優先とした設計となっている。

株式会社manisonias「産業用ドローン『Matrice 300RTK 海難レスキュー仕様』」

M300海難レスキュー仕様は沿岸域で溺れている要救助者に自動膨張式救命浮環を空からデリバリー可能な海難救助に特化したカスタムドローン。 市販品ドローンに装着可能な救命具搭載ポッドに救命浮環を搭載可能で遠隔操作により空中からの投下を可能とする。ドローンの着陸が困難なロケーションや複数ポイントに救難資材を迅速にデリバリーすることを可能とするドローン空中投下に特化した国産小型パラシュートと組み合わせて運用することにより効果を発揮します。

株式会社manisonias「画像鮮明化装置IVCS」

水中ドローンや高感度カメラからの映像をリアルタイムで鮮明化する映像処理装置です。コンパクト設計で屋外や船上などの現場使用に適し、HDMI接続による簡易な接続性と直感的な操作性を実現。視認性を大幅に向上させ、探査・監視・点検等の業務効率を高めます。

株式会社manisonias「水中ドローン海難事故捜索仕様」

高輝度水中ライトを複数搭載して暗い海中での広範囲な捜索を可能としている。 搭載されている遠隔操作アームにより海中にある捜索物を掴むことが可能であり機体の位置保持を行うことにより救助活動の効率化を図ることができる。水中ドローンの映像をリアルタイムで鮮明化する映像処理装置「画像鮮明化装置IVCS」と組み合わせて使用することで水中での探索に活用されます。

<空>

■展示ドローン

ドローン・ジャパン株式会社「ドローン屋内自動航行カスタムソリューション『Indoor Quick』2.0」

写真はAI画像解析用fフライトコントローラー(Modal AI社製 VOXL 2)搭載の開発者用ドローンモデル機(Development Kit)。GPSが入らない屋内での自動航行を実現し、使用環境や業種・業務に応じた室内自動飛行が可能な「ドローン・ローバー・ボート」とアプリケーションをカスタマイズし提供するサービスです。

*展示・デモンストレーションのロボット・ドローンは変更になる場合があります。

■来たる「空飛ぶクルマの世界」をVRで体感!

空飛ぶクルマに乗り込み、GMOインターネットグループの本社がある東京・渋谷から、GMOインターネットTOWERがある用賀へ飛行します。東京の街並みを空からご覧いただき、ご来場の皆様に空飛ぶクルマが実装された世界観を体感いただくと共に、その前提となる空の安全の確立に向けたセキュリティの重要性をお伝えいたします。

▲V R映像イメージ:(左)運転席からの視覚イメージ(右)映像上の機体イメージ

■「ドローン操縦シミュレータ」

ドローンパイロットを目指す方や企業向けに開発された最新のVRシミュレータを使ったデモ体験を提供します。国家資格試験のコースを忠実に再現し、事前練習として最適な環境を提供。また、インフラ設備点検業務もリアルに体験可能です。ドローンの操縦経験がない方でもお気軽に体験いただけます。VRならではの没入感と実践的な操作感を、ぜひその目でお確かめください。

▲V R映像イメージ

■国際コンファレンス(パネルディスカッション)概要(https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/13246/module/booth/336965/296650(https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/13246/module/booth/336965/296650))

6月4日(水)の会期初日には、国際コンファレンスにて「ドローン・空飛ぶクルマへのハッキング対策」をテーマとしたパネルディスカッションを開催します。

ドローンのハッキングコンテスト優勝者が実際の攻撃手法を解説し、メーカーが対抗策を紹介。さらに、国内外の法制度の専門家がサイバー攻撃への対応策や今後の規制動向を解説し、技術・運用・法制度についてそれぞれの立場から議論を深めます。ドローンや空飛ぶクルマの安全を守るための最新知見が共有され、多角的に「空の安全」を考える実践的なセッションです。

【Japan Drone/次世代エアモビリティ EXPO 2024について】(https://ssl.japan-drone.com/(https://ssl.japan-drone.com/))

「Japan Drone」は2016年の初開催以来、今回で第10回目を迎えるドローンに特化した国内最大規模の専門展示会です。様々な課題解決に向けた具体的なビジネスマッチングの場を提供し、社会基盤整備を促すと共に豊かなくらしの実現に向けたスマートシティの推進に積極的に取り組んでいます。

同時開催展である「次世代エアモビリティEXPO」は新たな空の移動革命として期待される「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けた取り組みの実現を支援し、新しい産業の創造に貢献することを目指しています。

ドローン・次世代エアモビリティの最新テクノロジー、マーケット動向などを国内外のキーパーソンが紹介する国際コンファレンスでは専門展だからこそ聴講できるプログラムをご用意し、近未来へのヒントを発信します。

【開催概要】

