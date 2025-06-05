企業誘致施策「セレクト神奈川ＮＥＸＴ」により４社の事業計画を認定
神奈川県
- 県内企業２社の再投資計画を、「セレクト神奈川NEXT」の企業立地支援事業として認定
- 投資規模は、２社で合計約248億円
- このほか、県外からの立地企業２社の新設計画を企業誘致促進賃料補助事業として認定
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1014_1_d21881ef4f8f24253bebcb3bc05672a0.jpg?v=202506060228 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1014_2_c1a20feebef287ce9e64c67007215c98.jpg?v=202506060228 ]
- 「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要については、参考資料1をご覧ください。
- 「セレクト神奈川NEXT」の概要については、参考資料2をご覧ください。
- 日本ゼオン株式会社は、川崎臨海部産業競争力強化促進補助金の交付決定も受けています。
- 参考資料1「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1014-f6ee6dbcf0a6b335176fa59ecb33635c.pdf- 参考資料2「セレクト神奈川NEXT」について
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1014-24fa1e3746ab4bdaa62076726201844f.pdf
県では、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により企業の立地を支援しています。このたび、この支援制度を利用して、日本ゼオン株式会社など４社が研究所、本社等を新設することになりましたので、お知らせします。
１ 企業立地のポイント
- 県内企業２社の再投資計画を、「セレクト神奈川NEXT」の企業立地支援事業として認定
- 投資規模は、２社で合計約248億円
- このほか、県外からの立地企業２社の新設計画を企業誘致促進賃料補助事業として認定
２ 内容
【企業立地支援事業の認定企業】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1014_1_d21881ef4f8f24253bebcb3bc05672a0.jpg?v=202506060228 ]
【企業誘致促進賃料補助事業の認定企業】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1014_2_c1a20feebef287ce9e64c67007215c98.jpg?v=202506060228 ]
- 「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要については、参考資料1をご覧ください。
- 「セレクト神奈川NEXT」の概要については、参考資料2をご覧ください。
- 日本ゼオン株式会社は、川崎臨海部産業競争力強化促進補助金の交付決定も受けています。
- 参考資料1「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1014-f6ee6dbcf0a6b335176fa59ecb33635c.pdf- 参考資料2「セレクト神奈川NEXT」について
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1014-24fa1e3746ab4bdaa62076726201844f.pdf
問合せ先
＜企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」について＞
神奈川県産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課
課長 樋口 電話 045-210-5570
企業誘致グループ 星野 電話 045-210-5573
＜企業立地促進融資について＞
神奈川県産業労働局中小企業部金融課
課長 大居 電話 045-210-5670
資金貸付グループ 東出 電話 045-210-5681