ジェイテック初の受賞！ 「AWS（アマゾンウェブサービス） Japan Certification Award 2024」における「Rising Star of the Year」

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック(本社:大阪府大阪市西区江戸堀、代表取締役社長 中川 優介、以下「ジェイテック」)は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下「AWSジャパン」)が実施する、「AWS Japan Certification Award 2024」において、2023 年度の取得人数 10 名以上のパートナーを対象に、2024 年度の合計取得者数増加比率が最も高かったパートナーを表彰する「Rising Star of the Year」を受賞しましたのでお知らせいたします。

AWS Japan Certification Award 2024とは

自社のエンジニア育成に力を入れている AWS パートナーを表彰するアワードです。 2018 年に創設され、今年で 7 回目を迎えます。対象認定資格ごとに、企業として一番多く認定資格数を取得したパートナーがアワードの受賞対象となります。

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-japan-certification-award-2024/

受賞コメント:システムソリューション本部 戦略推進部 堀岡久喜CCoE委員会・アライアンスチーム(写真左から)大友敬太郎、亀井晃、堀岡久喜

このたび、「AWS Japan Certification Award 2024」において、「Rising Star of the Year」を受賞できましたことを大変光栄に存じます。

ジェイテックでは、AWS認定の取得を技術力強化と全社的なクラウド活用推進の起点と位置づけ、社内勉強会やOJTを通じて実践的なスキル習得を支援してきました。 若手社員を含む多くのエンジニアが主体的にスキルアップに取り組んだ結果、さまざまなお客様の課題に対して、AWSを活用した提案や構築支援を行う機会へと繋がっています。

安心して学び、挑戦できるカルチャーは迅速かつ柔軟な対応力につながり、変化の激しい環境においても価値ある技術支援を提供できていると実感しています。

現在は生成AI、セキュリティ、モダナイゼーション、DXといったテーマに対しても、AWS技術を基盤とした実践的なソリューション提供の強化を図っており、さらなる価値創出に取り組んでいます。 今後もAWS様との連携を深めながらお客様のDX推進に寄与し、変化の時代における信頼されるAWSパートナーを目指してまいります。

ジェイテックのAWSに関する取り組みについて

ジェイテックでは、2022年から本格的にAWSの認定取得に向けた取り組みを始めました。2023年7月にセレクトティアサービスパートナーに認定され、2024年5月にはアドバンストティアサービスパートナーにランクアップし、2024年6月には「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」を受賞しました。そしてこの度、初となる「AWS Japan Certification Award 2024」の「Rising Star of the Year」の受賞に至りました。

クラウドビジネスの更なる拡大を目指し、AWSの開発、運用、および教育体制の強化に、引き続き注力してまいります。

ジェイテックのAWS活用支援実績

■大日本ダイヤコンサルタント株式会社|既存システムSaaS化&クラウド移行

https://www.j-tech.jp/cases/dd-con-1/

■大日本ダイヤコンサルタント株式会社|移流分散解析システムのSaaS化プロジェクトで実現する未来

https://www.j-tech.jp/cases/dd-con-5/

■ノータスソーラージャパン株式会社|追尾型太陽光パネル架台開発

https://www.j-tech.jp/cases/notussolarjapan-1/

■キヤノンITSメディカル株式会社|法人向けストレスチェックシステムのクラウド環境構築により内製化支援を実現

https://www.j-tech.jp/cases/canon-its-medical-1/

ジェイテックのAWS関連のお知らせ

■アマゾンウェブサービス(AWS) の「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000134923.html

■AWS アドバンストティアサービスパートナー、AWS 50 APN Certification Distinctionに認定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000134923.html

AWSに関するサービスのお問い合わせ先

https://www.j-tech.jp/contact/

ご用件部分は「クラウドに関するお問い合わせ」をお選びください。

ジェイテックのサービス

ジェイテックは1997年に大阪で設立し、従業員数名でスタートしました。お客様にご支持をいただき 、今では全国8拠点、従業員数900名近くに成長し、設立当初からお付き合いの続くお客様との実績も数多くあります。主要事業は制御系・業務系システムの技術支援および受託開発事業のみでしたが、そこへ自社製品を主軸としたソリューション提供も加わり、現在は三本柱で展開しております。

受託開発事業では、クラウドソリューションにも力を入れており、インフラからアプリケーション開発までワンストップでサポートできることがジェイテックの強みです。

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

2023年に自社製品である生産管理ソフトウェア「J's Works ERP」の提供をスタートしました。

その他取扱い製造業向けソフトウェア2製品と併せ「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

実績が認められ以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

・AWSアドバンストティアサービスパートナー

・パブリックセクターパートナー

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

<対象クラウドサービス>

・AWS(Amazon Web Services)

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

株式会社ジェイテックについて

「J_TECH」という社名は、Japan(日本)とTechnology(技術)からできており、日本社会が直面する高齢化やグローバル化などの課題を理解し、それらの解決に向けて私たちの技術力を活かし、社会とステークホルダーに貢献していくことが私たちの存在意義だと考えています。

私たちの土台にはいつも、人々がより快適になりますようにという「人への想い」があります。また、創業以来、お客様との信頼関係を第一に大切にしながら技術力の向上に努めてまいりました。ジェイテックが掲げる企業スローガン「ヒトを想う、テクノロジー。」は、それらの考えに基づいています。

コーポレートロゴには、お客様と接する際に大事にしていきたいホスピタリティが表現されています。吹き出しマークのように見えるモチーフは、対クライアント、スタッフ同士のコミュニケーションや仕事を進めるうえでのアイデア、発想を生み出しているイメージからきています。

引き続き、最先端の技術と革新的な手法を駆使し、お客様にご安心感を提供することを重視し、より優れたソリューションをお届けしていくことをお約束いたします。

■会社概要

会社名:株式会社ジェイテック

本社所在地:大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立:1997年2月27日

資本金:3,000万円

代表取締役社長:中川 優介

URL:https://www.j-tech.jp/