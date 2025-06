ロサンゼルスで開催される世界最大級のアニメイベント「Anime Expo」にて初の自社パネル開催決定

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀)は、アメリカ・ロサンゼルスにて7月3日~5日(現地時間)に開催予定の世界最大級のアニメイベント「Anime Expo 2025」にて初の自社パネルの開催が決定したことをお知らせいたします。

自社パネル「Drecom Industry Panel」には『ブレイド&バスタード』の原作者・蝸牛くもや、所属プロデューサーが登壇予定。

他にもテレビアニメ化が進行中の『エリスの聖杯』や、そのほか人気作の最新情報をお届けします。

さらに、蝸牛くもがテレビアニメ『ブレイド&バスタード』の製作パートナーである

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のパネルに登壇決定いたしました。

合わせて、イベント会場でのサイン会も実施いたします。

●パネル情報

Drecom Industry Panel

開催日時:7月5日(土)17:15~

開催場所:Room 511ABC

MC:The Anime Man

登壇者:蝸牛くも(『ブレイド&バスタード』原作者)、作品プロデューサー 予定

Warner Bros. Japan presents Upcoming Titles!

開催日時:7月5日(土)13:00~

開催場所:Room 408AB

登壇者:蝸牛くも ほか予定

●蝸牛くもサイン会情報

Anime Expo 2025 会場サイン会

1回目

開催日時:7月3日(木)14:30~

会場:JW Marriott: Gold Ball room Table 14

2回目

開催日時:7月5日(土)14:30~

会場:JW Marriott: Gold Ball room Table 13

会場サイン会の参加情報はAnime Expo 2025公式サイト(https://www.anime-expo.org/ax/)(英語)をご確認ください。

Anime Expoについて

Anime Expo(AX)は、1991年にカリフォルニア大学バークレー校のアニメクラブ、

Cal Animage Alphaのメンバーによって「アニメコン」としてスタートしました。

長い年月を経てAXは大きく成長しましたが、「来場者を楽しく思い出に残る体験で迎える」という

基本的な目標は変わっていません。毎年、Anime Expoは日本、アメリカ、そして世界中からファンと業界関係者を集め、北米最大の日本ポップカルチャーの祭典を開催しています。

Anime Expoでは、日本のエンターテインメント、音楽、ファッション、ビデオゲームの

最高のコンテンツが集結します。Anime Expoは、501(c)(3)非営利団体であるSPJA(Society for the Promotion of Japanese Animation)によって運営されており、日本のアニメと文化を通して世界にインスピレーションを与えることを使命としています。

株式会社ドリコムについて

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、

IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。

ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、

2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、

Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、

ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/