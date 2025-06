来館者数5万人を突破【ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―】　　　　大盛況の愛知会場は2025年6月15日（日）まで開催

テレビ 愛知株式会社

松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部は6月15日(日)まで、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を、名古屋市中区・松坂屋美術館(南館7階)にて開催中です。

このたび、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」の来館者数が6月5日(木)に5万人を突破し、これを記念したセレモニーを開催しました。

【記念セレモニー】

2025年6月5日(木)に、来館者5万人突破の記念セレモニーを実施し、5万人目のお客様には「公式図録」と「ぬいぐるみ ポケモン×工芸展のピカチュウ」や「ポケモン×工芸展 青柳総本家 ひとくちういろう」が贈呈されました。

松坂屋名古屋店長と5万人目になった来館者

記念すべき5万人目の来館者となったのは大阪から旅行でお越しのお客様で、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」の魅力について「工芸作品でポケモンのいろんな姿を捉えていて、文化の深みを感じた」と語ってくれました。

「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」は、人間国宝から注目の若手まで、20名のアーティストが各々の「わざ」を活かしてポケモンを表現した展示空間が楽しめることで、ポケモンファンはもちろん工芸好きな方、さらに子供やこれまで工芸と関わりがなかった人たちも来館し、好評を博しています。

そんな大盛況の愛知会場の会期も残りわずかとなってきました。是非お見逃しのないよう、お早目のご来館をお待ちしています。また、会期末は混雑が予想されますので、比較的ゆったり観覧ができる平日がおすすめです。

【愛知会場の様子】

吉田泰一郎《ミュウツー》2022年 個人蔵 (C)吉田泰一郎桑田卓郎《カップ( ピカチュウ )》2023-2024年 個人蔵 (C)桑田卓郎植葉香澄《羊歯唐草文シェイミ》2022年 個人蔵 (C)植葉香澄池田晃将《光晶亀甲飾 箱 》2025年 個人蔵 (C)池田晃将須藤玲子《 ピカチュウ の森》2023年 個人蔵 (C)須藤玲子今井完眞《フシギバナ》2022年 個人蔵 (C)今井完眞

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo

【開催概要】

(C)2025 Pokemon.(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo. (C)植葉香澄、(C)桑田卓郎、(C)須藤玲子、(C)田口義明、(C)新實広記、(C)福田亨、(C)吉田泰一郎 撮影 斎城卓 撮影 ”ミュウツー” 中戸川史明 撮影 ”ピカチュウの森” 林雅之

展覧会名 ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―

主催 松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部

監修 国立工芸館

特別協力 株式会社ポケモン

制作協力 NHKプロモーション

会期 2025 年4月26日(土)- 2025 年6月15日(日) [51日間、会期中無休]

※但し、土日祝休日のみ日時指定券となります。平日開催は期間内有効券

会場 松坂屋美術館(松坂屋名古屋店南館7階)〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

開館時間 10:00~18:00※入館は閉館30分前まで

お問合せ 050-1782-7000(松坂屋名古屋店 大代表)

関連リンク 展覧会特設ウェブサイト https://kogei.pokemon.co.jp/

【チケット情報】

◇当日券 料金 一般 1,700円 高・大生 1,100円 小・中生 600円

※土日祝休日は時間指定制となります。(平日の日時指定はございません)

※未就学児は無料

※日時指定チケットは販売残数がある場合、当日会場窓口で販売します。

※平日の当日チケットは会場窓口でも販売します。

※物販会場をご利用の場合も入館チケットが必要です。

※各種入館優待・サービスについて日時指定日と平日で異なります。松坂屋美術館HPでご確認ください。

※プレイガイドでご購入のチケットは松坂屋の契約駐車場サービスの対象外です。ご購入の際、各注意事項をご確認ください。また、会場でデザイン券との交換はいたしません。

チケットなど詳細はこちらから

https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/exhibition/2025_pokemonkogei/