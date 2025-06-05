神奈川県が共同住宅の管理組合・管理会社・所有者向けにEV充電設備や補助金に関する無料セミナーを開催

ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は神奈川県が主催する「令和7年度共同住宅向けEV充電設備セミナー」の業務を受託し、県内のマンションやアパートなど共同住宅の管理組合や管理会社、不動産仲介会社、所有者等を対象とした、EV充電設備の設置や補助金制度に関するセミナーを2025年7月末から12月にかけて実施いたします。なお、受講受付は神奈川県のHPで、受付開始は6月下旬を予定しております。

◼︎背景

神奈川県では、脱炭素社会の実現に向けて、人流・物流のゼロカーボン化を促進するため、EV等の普及拡大に取り組んでいます。

今回はEVの普及に不可欠な充電インフラの整備を促進するため、共同住宅へのEV充電設備の導入に向けた理解を深めるセミナーを企画しました。セミナーを通じて、分譲住宅の管理組合や賃貸住宅の管理会社など関係者の関心を高め、設備導入の実現につながることを目的としています。

■受託セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159688/table/7_1_646c79ee0034b4ba61228c4f6c0b2827.jpg?v=202506060128 ]

〈申込方法〉

下記の神奈川県ホームページからお申し込みいただけます。

(6月下旬から受付開始予定)

検索サイトで「神奈川県 EV セミナー」と検索いただき、県HP「令和7年度共同住宅向けEV充電設備セミナー」を御覧ください。

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/apartment-nc-r7seminar.html

神奈川県ホームページ :https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/apartment-nc-r7seminar.html

ミライズエネチェンジは、神奈川県より受託したセミナーを通じ、共同住宅におけるEV充電インフラの拡充に貢献してまいります。セミナーでは、EV充電設備導入のメリットや設置手順、補助金制度の活用方法について、わかりやすくご紹介します。また、実際の設置事例や課題解決のポイントも共有し、共同住宅における充電インフラの導入を後押しします。

ミライズエネチェンジは今回の取組を通じて、脱炭素社会とゼロカーボン化の推進に貢献してまいります。

◼︎「EV充電エネチェンジ」について

「EV充電エネチェンジ」は、マンション・集合住宅をはじめ、商業施設や宿泊施設といった法人施設、事業所やオフィスを対象に、初期費用や設置費用が0円から導入できるEV充電サービスです。また、既存の充電器の入れ替えにも対応をしており、普通充電の設置口数でNo.1（※1）の実績を誇ります。

ダウンロード数No.1（※2）を誇る無料のEV充電アプリでは、充電器の空き状況確認や、かんたんに充電と決済が可能です。さらに、「EV充電エネチェンジ」だけでなく、他社の充電スポットの検索もできます。また、車両登録を行うことで、充電料金とガソリン代の差額が表示されるほか、最適な充電計画も提案されます。

充電の支払いは、アプリから利用した分だけ支払う方法のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社などが提供する充電カードもご利用いただけます。また、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電できるため、自宅に充電設備を持たないEV利用者に大きな経済的メリットを提供します。

※1…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2025年6月1日時点、GoGoEV調べ）

※2…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2024年10月31日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

EV充電エネチェンジWebサイト :https://ev-charge-enechange.jp/■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電インフラの整備・運用を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■EV充電エネチェンジに関するお問い合わせ

ミライズエネチェンジ株式会社 サービス担当

Mail：ev-charging@miraiz-enechange.co.jp

■報道機関のお問い合わせ先

ミライズエネチェンジ株式会社 広報

Mail：pr@miraiz-enechange.co.jp