6月7日は「ルナアースの日」LUNA EARTH × Mira LABOでは年に一度の大感謝イベントを開催！
ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営するプチプラアクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース）」と姉妹ブランド「Mira LABO」がこの度、年に一度の大感謝イベントを開催。毎年人気のイベントを３日間開催決定。
- 3日間限りのイベントは充実の内容
■LINEポイントカード
3日間POINT 10倍
通常/お買い上げ100円（税抜き）毎に1ポイント→10ポイント
※実店舗限定の内容になります。オンラインサイトでは内容が異なります。
■初回特典
新規のご登録で\110 クーポンプレゼント
＊\1100（税込）以上のお買い上げでご利用可能です
＊LINEポイントカードは店舗でのみご利用可能です
ポイントが貯まる・使える
＊お買い上げ100円（税抜）毎に１ポイントが貯まる (1ポイント1円から利用可能)
※実店舗限定の内容になります。オンラインサイトでは内容が異なります。
■HAPPY BAGの限定販売
実店舗＆オンラインサイトで2種類のHAPPY BAGを販売いたします。
\3,000相当→\300(税込\330)
\5,000相当→\500(税込\550)
ヘアアクセサリーがたくさん入っています
3日間数量限定販売となりますので、お早めに！
※なくなり次第終了
3日間限定
1,500円（税抜）のご購入で送料無料
LINEお友達限定
2,000円（税抜）以上で使える500円分クーポン配布
＊クーポンご利用期間：2025年6月6日(金)0:00～6月22日(日)23:59
※オンラインショップは特別な時間内での開催となります。
詳細はオンラインショップをご覧ください。
https://endlessmode.jp/lunaearth/
about LUNA EARTH
LUNA＝ 月
EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
おしゃれを楽しむ全ての人へ、どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス等
アレルギーに配慮したイヤーアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
LUNA EARTH 展開店舗
【常設店】（全国63店舗 2025年5月12日時点）
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
＊常設店のお問合せ先はSHOP LISTよりご確認いただけます
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー関連商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
この件に関するお問合せ先
株式会社 エンドレス
TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）
(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））
URL：https://endlessmode.jp/