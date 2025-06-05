なつかしの国鉄時代の切符柄デザイン日本国有鉄道　国鉄切符地紋柄グッズを【数量限定】で予約販売致します！

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有限会社アサミズカンパニー

なつかしの国鉄時代の切符柄デザイングッズ！

■【数量限定】日本国有鉄道　国鉄切符地紋柄　バスタオル　価格 3630円（税込み）


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/)


ご予約開始 6月５日（木）～　 ※お届け時期 7月中旬頃から順次発送



■サイズ　約120cm×60cm■素材　ポリエステル55％　綿45％■生産　中国　■印刷加工　日本

■【数量限定】日本国有鉄道　国鉄切符地紋柄　トートバッグ　価格 3300円（税込み）


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/


ご予約開始 6月５日（木）～　 ※お届け時期 7月中旬頃から順次発送



■サイズ：バッグ部分・約 縦32×横（上部）32×横（下部）27×マチ6cm　日本製

■【数量限定】日本国有鉄道　国鉄切符地紋柄　御朱印帳　価格 2860円（税込み）


　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/


ご予約開始 6月５日（木）～　 ※お届け時期 7月中旬頃から順次発送



■サイズ：約18cm×12cm　■素材：本文紙：奉書紙（白）　■ページ：蛇腹24折り／両面48面■生産：日本

日本国有鉄道「国鉄切符地紋柄」は、国鉄時代の切符の模様です！なつかしい


国鉄切符地紋柄をデザインしたアートなグッズをぜひこの機会にお求めください。



日本国有鉄道（国鉄）グッズがファンを魅了！


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https://item.rakuten.co.jp/asamizu/c/0000001576/



各種 国鉄グッズをまとめてそろえてはいかがでしょうか？


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