なつかしの国鉄時代の切符柄デザイン日本国有鉄道 国鉄切符地紋柄グッズを【数量限定】で予約販売致します！
有限会社アサミズカンパニー
なつかしの国鉄時代の切符柄デザイングッズ！
■サイズ 約120cm×60cm■素材 ポリエステル55％ 綿45％■生産 中国 ■印刷加工 日本
■サイズ：バッグ部分・約 縦32×横（上部）32×横（下部）27×マチ6cm 日本製
■サイズ：約18cm×12cm ■素材：本文紙：奉書紙（白） ■ページ：蛇腹24折り／両面48面■生産：日本
各種 国鉄グッズをまとめてそろえてはいかがでしょうか？
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
なつかしの国鉄時代の切符柄デザイングッズ！
■【数量限定】日本国有鉄道 国鉄切符地紋柄 バスタオル 価格 3630円（税込み）
予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/)
ご予約開始 6月５日（木）～ ※お届け時期 7月中旬頃から順次発送
■サイズ 約120cm×60cm■素材 ポリエステル55％ 綿45％■生産 中国 ■印刷加工 日本
■【数量限定】日本国有鉄道 国鉄切符地紋柄 トートバッグ 価格 3300円（税込み）
予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/
ご予約開始 6月５日（木）～ ※お届け時期 7月中旬頃から順次発送
■サイズ：バッグ部分・約 縦32×横（上部）32×横（下部）27×マチ6cm 日本製
■【数量限定】日本国有鉄道 国鉄切符地紋柄 御朱印帳 価格 2860円（税込み）
予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jnr-021/
ご予約開始 6月５日（木）～ ※お届け時期 7月中旬頃から順次発送
■サイズ：約18cm×12cm ■素材：本文紙：奉書紙（白） ■ページ：蛇腹24折り／両面48面■生産：日本
日本国有鉄道「国鉄切符地紋柄」は、国鉄時代の切符の模様です！なつかしい
国鉄切符地紋柄をデザインしたアートなグッズをぜひこの機会にお求めください。
日本国有鉄道（国鉄）グッズがファンを魅了！
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