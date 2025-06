【GET Entertainment Inc.】カンヌ国際映画祭公式ピッチで第2位を受賞～Web3発エンターテイメント革命が世界の舞台へ～

GET Entertainment Inc.

Cannes NEXT- Global Entertainment Token Presentation

GET Entertainment Inc.(本社:イギリス領ヴァージン諸島、代表者:Director Katsuya Matsubara、以下「GETE」)は、2025年5月19日(現地時間)、フランス・カンヌで開催された国際映画祭公式プログラム「Cannes Next | Tech4Movies Global Show」にて登壇し、全世界から選抜された12の革新的プロジェクトの中で第2位を受賞しました。

本イベントは、世界中の映像・メディア業界に革新をもたらす先進技術を持つスタートアップや企業が集うグローバルピッチセッションで、カンヌ国際映画祭の一環として公式に実施されています。2025年度のピッチは、5月16日から18日にかけての事前選考を経て選ばれた12のプロジェクトによって構成され、5月19日17:30(現地時間)にPalais Stage(Palais -1)にて開催されました。

Cannes NEXT登壇者

審査員長はTransform Ventures創業者 Michael Terpin 氏が務め、映像・投資・ブロックチェーン業界の第一線で活躍する以下の国際的メンバーが審査を担当しました。

・Jean-Baptiste Babin - Founding Partner, Backup Media Group

・Joyce Chow - Founder and Festival Director, iHollywood Film Fest

・Sebastien Clement - CEO, Arch.eu

・Jerome Chouraqui - Director, Talent Sphere

・Harry Glazer - CEO, Sprokit

・Taichi Ito - Co-Founder, The Anime Soul | Startup Advisor

・Katrina King - Global Strategy Leader, Media & Entertainment, AWS

・Sarah Lelouch - Owner, WATCH’US - Producer (TV, Docs, Films)

・Ryo Nakatsuji - General Partner, Incubate Fund | Co-Founder, NOMA & CoinPost

・Philippe Reynaert - Administrator, Xanadu scrl | Former CEO, Wallimage

・Charlie Shrem - Co-Founder, Bitcoin Foundation | Producer

・Yusuf Shaikh - Head, Janta Entertainment (India)

・Rich Welsh - President, SMPTE | SVP Innovation, Deluxe

【登壇ピッチの概要】

GETE代表のKatsuya Matsubara氏は、Web3時代におけるエンタメの再定義として、GETトークン(Global Entertainment Token)の仕組みと哲学を以下のように発表しました。

(原文)

“Let me introduce how the Global Entertainment Token - we call it GET - is redefining how films are funded, created, and experienced in the Web3 era.

In today’s industry, creative decisions are made by centralized entities which focuses on their profit. So, audiences, despite their passion, remain just spectators.

GET will change that. Through decentralized voting, fans can now decide which films are produced and how budgets are spent. This is not just about money. It’s about meaningful stories of co-creating.

As GET works more than a token - it would be a new standard for trust, creativity, and community in entertainment.”

(日本語要約)

「GETは、映画の資金調達・制作・体験をWeb3技術により再構築し、これまで中央集権的に行われてきた意思決定を、ファン主導の分散型プロセスへと転換します。

観客は単なる消費者ではなく、投票を通じて作品の制作可否や予算配分に参加できるようになります。GETは、資金提供の手段にとどまらず、信頼・創造性・コミュニティを軸とした新たなエンターテインメントの在り方を提示します。」

このピッチは、Web3と映像文化の融合に新たな視座を与えるものとして、審査員・来場者の双方から高い評価を受け、2位という成果を収めました。

Marc-Lionel Gatto氏

Cannes NEXT 主催者、Marc-Lionel Gatto氏のコメント:

「ピッチイベントの雰囲気は活気に満ちており、数多くの創造的なアイデアが披露されました。特にGETのピッチは、明確なビジョンと驚異的な可能性をアピールしていました。彼らは今後も成長を続け、素晴らしい成果を挙げていくと確信しています。」



【GETプロジェクトの成り立ちと今回の登壇に至るまで】

2024年、GETEは、Web3技術を活用し、ファンの“応援”を可視化・資産化する新しいエンタメ経済圏「GETトークン」プロジェクトを始動しました。ファンの応援がトークンという形で蓄積され、保有することで参加・還元につながるという、新しい“推し活”の経済圏を構築してきました。

2025年5月14日には、GETトークンがGate.ioおよびMEXCに上場。世界中のユーザーとつながるインフラが整備されたことで、プロジェクトはグローバル展開のフェーズへと移行しました。

こうしたビジョンと実績が評価され、GETEはカンヌ国際映画祭公式プログラム「Cannes Next | Tech4Movies Global Show」の登壇企業に選出。さらに、映像・投資・ブロックチェーン業界の国際的審査員団による審査の結果、全世界から選抜された12プロジェクト中、第2位に輝きました。

GETEは、Web3を通じて“誰もが共創者になれる時代”の実現を目指し、今後も国際的なコンテンツスタジオやクリエイターとの連携を推進していきます。

【会社情報】

会社名:GET Entertainment Inc.

所在地:6th Floor, Water’s Edge Building 1, Wickham’s Cay II, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands

代表者:Director Katsuya Matsubara

設立:2024年

事業内容:Web3技術を活用したIP支援、NFTマーケットプレイス、トークン経済圏の設計・運営

