世界最高峰スノーイベント「Swatch Nines SNOW2026」日本・北海道開催へ向けて開催体制を正式発表

株式会社ザスモールシングスØyvind Kirkhus at Swatch Nines Snow 2025 (C)Jonas Gasser

株式会社ザスモールシングス(本社:東京都港区、代表取締役:田上悦史)は、ビジネスプロバイダー・プロジェクトマネジメントを担う役割として、世界的アクションスポーツイベント「Swatch Nines SNOW」の日本・北海道開催に向け、主催団体であるThe Nines AG(本社:スイス・ツーク、CEO:ニコ・ザジェック)および日本側ホスティング権保有・共催者の株式会社まちのミライ(本社:北海道札幌市、代表取締役:河合竜二)と正式に契約を締結しました。

この契約に基づき、2026年および2028年にThe Nines SNOWを日本・北海道で開催することが決定し、本プロジェクトは正式に始動。スポンサー企業の募集も本格的にスタートいたします。

1.世界が注目する「The Nines」とは?

Swatch Ninesは、世界最高峰のスキーヤーとスノーボーダー、そしてクリエイティブの最前線を走る映像クリエイターたちが一堂に会し、革新的なトリックと圧倒的な映像美で魅せる、唯一無二のアクションスポーツイベントです。

従来の競技大会とは異なり、Swatch Ninesは「競い合う」のではなく、「魅せ合う」ことに主眼を置いています。招待制で選出されたトップアスリートたちは、唯一無二の特設雪上建築物を舞台に、限界を超えるトリックと創造性を追求し、それを世界最高水準の映像技術で記録し、世界へ発信します。まさに「スポーツ×アート×メディア」が融合した、次世代型エンターテインメントです。

1-1.SNSで世界中が熱狂

Swatch Ninesは、欧州を中心に開催されてきた本イベントシリーズにおいて、累計動画再生回数は数十億回にのぼり、Instagram・YouTube・TikTokなど主要SNSでヒットを連発。アスリートが見せる未踏の技と、それを切り取る映像美は、世界中のZ世代~ミレニアル世代・若年層にとって強い憧れと共感を呼んでいます。

THE NINES AGによると、過去実績では1イベントあたり、

●世界からトップアスリートが50人ほど

●メディアは30社ほど

●動画及び静止画のカメラマンは40人ほど

が参加しました。

なお効果として、

●オンラインビューワー(視聴者)数は2億3500万人超、

●クロスメディアコンタクトは12億コンタクト

●推定広告換算価値は1400万米ドル

を創出しています。

●SNS拡散力実績:1投稿あたり数百万~1000万回超の再生も多数

●映像尺は各ブランドのプロモーションにも活用可能

●YouTubeなどで「Swatch Nines」を検索すれば、その衝撃が直感的にわかります

1-2.Z世代~ミレニアル世代・若年層とグローバルブランドを結ぶ“カルチャーの交差点”

Swatch Ninesの熱狂的なファン層は、Z世代~ミレニアル世代。彼ら、彼女らにとって、「かっこいいブランド」は一方的に伝えるものではなく、カルチャーの中に自然に存在するものして受け入れられる必要があります。

その意味でSwatch Ninesは、スポーツでも単なる広告でもない、“文化”そのものを共に創り上げていく場として、グローバルブランドにとっては絶好の発信ステージ。国内外の映像メディアやSNSにおけるプレゼンスを一気に高めるだけでなく、アクティブで価値観を持ったZ世代~ミレニアル世代・若年層とのリアルな接点を築くことができます。

雪上の建築物を舞台に、空中で描かれるアート。歓声の代わりにシャッター音が鳴り響

く。そんな世界が、日本・北海道の雪山に出現します。ただのスポーツではなく、“文化”として映像で世界を魅了する、それがSwatch Ninesです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fvWBNuuOAJY ]

2.国際基準と地域最適化を両立した開催体制を発表

Swatch Nines SNOWは、欧州を拠点に開催されてきた世界屈指のスキー・スノーボー

ドイベントです。そのアジア初進出となる日本・北海道開催においては、以下の3者が中核

を担います。

●両者へのビジネスプロバイダー・プロジェクトマネジメント|株式会社ザスモールシ

ングス

●イベントシリーズの権利保有者・主催者|The Nines AG

●日本側ホスティング権保有・共催者|株式会社まちのミライ

本体制により、国際イベントとしての高い品質と、日本市場への最適化の両立を図ってま

いります。

3.パートナーシップをご検討されている企業様へ

3-1.SNSの拡散力

世界のトップライダーが生み出すダイナミックな映像はライダー自身のSNSで即座に発信され、瞬く間に世界中へ拡散します。その圧倒的なSNS拡散力によって、パートナー企業のメッセージも幅広いオーディエンスに届きます。

3-2.国際性(グローバル露出)

欧州発の国際イベントがアジアで初めて北海道に上陸します。この話題性により国内外のメディアから大きな注目が集まり、パートナー企業のブランドが世界規模で露出できる絶好の機会となります。

3-3.Z世代~ミレニアル世代・若年層へのリーチ

本イベントはアクションスポーツに親和性が高いZ世代~ミレニアル世代・若年層を中心としたとの新たな接点を創出します。これにより、パートナー企業は従来届きにくかった次世代の顧客基盤へのリーチを飛躍的に拡大できます。

3-4.ブランド認知の向上

イベントへの協賛により、ブランドロゴやメッセージが会場内外で強力に発信されます。臨場感あふれる映像演出やライダーのSNS投稿と相まって協賛企業のブランドを国内外の観衆に鮮烈に印象付け、結果としてインパクトあるブランド露出による認知度向上が期待できます。

※詳細資料の送付・個別打合せも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

※2025年夏までに参画いただいた企業様には、初期フェーズからのイベント参画が可能です。一部内定企業もおり、限定数のため、早期のご相談を推奨いたします。

4.今後のスケジュール(予定)

2025年夏~秋:スポンサー企業決定・契約締結

2025年冬:出場アスリート発表/プレローンチ施策展開

2026年4月:The Nines SNOW 2026 本開催(北海道エリアを予定)

Kaishu Hirano at Swatch Nines Snow 2025 (C)Jonas GasserAndri Ragettli at Swatch Nines Snow 2025 (C)Klaus Polzer

<株式会社ザスモールシングス 概要>

株式会社ザスモールシングスは、エクスペリメンタルソウルバンドWONKの楽曲「small things」から名付けられた企業です。従来の固定化されたモデルを再定義し、「小さな行動」が世界を変えるという理念のもと、対話と実験的アプローチを重視。地域やファン、スポンサーと協創し、新たなスポーツ体験の創出やファンコミュニケーション強化、地域連携プロジェクトなど、多彩な実験的施策を展開しています。「We talk slow Tomorrow, how would it be?」の精神を軸に、小さな一歩からスポーツの新しい価値を追求します。

https://www.the-small-things.com