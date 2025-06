【コーポレイトディレション（CDI）】慶應義塾大学岩尾俊兵准教授と共同での開発・実践の開始のお知らせ

株式会社コーポレイトディレクション

日本初の独立系経営戦略コンサルティングファーム、株式会社コーポレイトディレクション(本社:東京都品川区、代表取締役:小川 達大、以下CDI)は、経営コンサルティングサービスの進化に向けて、慶應義塾大学商学部 岩尾俊兵准教授との共同開発・実践に取り組んでおりますことをお知らせいたします。

CDIは1986年創業の日本初独立系戦略コンサルティングファームとして、「あなたの会社が、信じる「道」をゆく。そのために。」をビジョンに掲げ、金融、製造業、サービス業ほか幅広い業種の上場企業(特に時価総額500-5,000億円のMid-Cap企業)等1,000社以上に対して、戦略策定、新規事業、海外展開、M&A、事業体(組織・人材)進化、資本市場対話、などのテーマに関する豊富な経営コンサルティングの実績を有しています。

岩尾准教授は、経営学での研究に取り組むことに併行して、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(略称:ワイハウ社)の代表取締役として経営改革手法の実践にも取り組んでいらっしゃいます。著作の『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』や『日本“式”経営の逆襲』などでは日本企業の強みと日本から生まれる経営フレームワークの潜在力について議論を展開し、『世界は経営でできている』や『経営教育─人生を変える経営学の道具立て』などでは経営的思考の普及に取り組んでいらっしゃいます。

「研究と実践の接続」や「日本式/アジア式経営の探求」といった、両者の共鳴する価値観と目的意識を土台に、共同での開発と実践に取り組むことによって、私どもの経営コンサルティングサービスを進化させると同時に、経営理論に関する新たな地平を拓くことを期待しております。

岩尾准教授プロフィール

岩尾俊兵(いわお・しゅんぺい)

佐賀県出身。慶應義塾大学商学部准教授、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(略称:ワイハウ社)代表取締役社長。

慶應義塾大学商学部卒業、東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程修了、博士(経営学)。

著書に『13歳からの経営の教科書』(KADOKAWA)、『世界は経営でできている』(講談社現代新書)、『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』(光文社新書)、『日本“式”経営の逆襲』(日本経済新聞出版)、『イノベーションを生む“改善”』(有斐閣)、『経営教育─人生を変える経営学の道具立て』(角川新書)、共著に『はじめてのオペレーション経営』(有斐閣)がある。

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(略称:ワイハウ社)は、2004年7月設立、2006年10月東証スタンダード上場(証券コード:3823)で、現在は、「ビジネスモデルの総合商社」として、価値創造ソリューション、子会社への経営指導、新規事業立ち上げ・企業変革支援を事業内容としている。

【株式会社コーポレイトディレクション】

名称:株式会社コーポレイトディレクション(Corporate Directions, Inc.)

所在地:東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー23階

代表者:小川 達大

事業内容:大企業・中堅企業に対する全社改革、海外展開、M&A、新規事業開発、などに関する経営コンサルティング

設立:1986年1月

URL:https://www.cdi-japan.co.jp/

問い合せフォーム:https://cdi-jp.sakura.ne.jp/form/